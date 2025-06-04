مشعر منى يبدأ اليوم استقبال الحجاج لقضاء يوم التروية (فيديو)

يستعد حجاج بيت الله الحرام لتأدية أولى محطات رحلة الحج في مناسك يوم التروية مع إشراقة اليوم الأربعاء في صعيد مشعر منى.

وقالت السلطات السعودية، إن إجمالي عدد الحجاج القادمين من الخارج بلغ حتى الآن نحو مليون ونصف مليون حاج.

عاجل 🔴



اقتداءً بسنة الرسول الكريم ﷺ..



مشعر #منى يبدأ استقبال الحجاج لقضاء #يوم_التروية، اليوم الأربعاء.



-pic.twitter.com/IYQL5frWhx — خبر عاجل (@AJELNEWS24) June 3, 2025

وأكدت الجهات المعنية، أن موسم هذا العام يشهد تحولًا نوعيًّا في آليات التنظيم، بإدخال الذكاء الاصطناعي والمسيَّرات لأول مرة ضمن منظومة الإنقاذ والاستجابة السريعة وإصدار تشريعات جديدة لإدارة الحشود.

في غضون ذلك دعت السلطات السعودية، أمس الثلاثاء، الحجاج إلى التزام خيامهم من الساعة العاشرة صباحًا حتى الرابعة عصرًا في يوم عرفة -الخميس المقبل- حفاظًا على صحتهم بسبب ارتفاع متوقع في درجات الحرارة فقد تتجاوز 40 درجة مئوية.

وشدد وزير الحج والعمرة السعودي د. توفيق الربيعة، في كلمة ألقاها، خلال اللقاء الذي عقده مع رؤساء بعثات الحج الرسمية من مختلف الدول، على ضرورة التزام مكاتب شؤون الحجاج الرسمية بالتعليمات المنظمة للحركة داخل المشاعر المقدسة؛ بما يضمن سلامة الحجاج وجودة أدائهم للمناسك.

وأكد الربيعة أن المشي الجماعي العشوائي يُعد خطرًا على انسيابية الحركة وعلى أرواح الحجاج، كما أكد ضرورة عدم الخروج من عرفات إلى مزدلفة مشيًا، بل يجب الالتزام باستخدام وسائل النقل المخصصة، لافتًا إلى أن خطط التفويج والنقل تسهم مباشرة في تنظيم حركة الحشود، وضمان سلامة الجميع، وأن الالتزام بها مسؤولية جماعية.

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