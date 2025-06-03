مطار القاهرة يختتم موسم سفر الحجاج

اختتمت شركة ميناء القاهرة الجوي هذا الأسبوع موسم سفر حجاج بيت الله الحرام لأداء الشعائر المقدسة. وقد تم توفير كافة المساعدات والتسهيلات وتخصيص مجموعات عمل على مدار الساعة للتعامل مع أي طارئ، والدفع بفرق من المنسقين في الصالة الموسمية المخصصة لرحلات مصر للطيران، ومبنى الركاب (٢) المخصص لرحلات الخطوط السعودية، ومبنى الركاب (١) المخصص لرحلات الطيران الخاص، وذلك لمساعدة الحجاج خاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

وصرح المهندس أيمن فوزي عرب، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، أن موسم سفر الحجاج شهد تنسيقًا مكثفًا بين جميع الجهات العاملة بمطار القاهرة.

تخصيص غرفة عمليات لمتابعة حركة الرحلات

وقد تم تخصيص غرفة عمليات لمتابعة حركة الرحلات وضمان سرعة الاستجابة لأي استفسارات أو احتياجات قد تطرأ لضيوف الرحمن، مما ساهم في تسيير الرحلات دون معوقات وانعكس إيجابًا على تجربة سفر الحجاج.

وأضاف المحاسب مجدي إسحق عازر، رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي، أن مطار القاهرة قد استعد لعودة الحجاج بعد أداء فريضة الحج.

كما وجه الشكر لكل العاملين بالمطار لقيامهم بعملهم على أكمل وجه لإنجاح الموسم هذا العام، متمنيًا دوام النجاح خلال عودة الحجاج إلى أرض الوطن.

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