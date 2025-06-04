الأربعاء 04 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

ميدو يحسم ملفات الصفقات الجديدة ويسلمها للمدير الرياضي الجديد للزمالك

أحمد حسام ميدو، فيتو
أحمد حسام ميدو، فيتو

قال الإعلامي خالد الغندور: إن أحمد حسام "ميدو" عضو لجنة التخطيط بنادي الزمالك، حسم  ملامح ملف التعاقدات الصيفية بالتعاون الكامل مع المدير الرياضي الجديد للنادي، جون إدوارد في جلسة مغلقة امتدت لأكثر من أربع ساعات.

 

إدوارد هو المسؤول الوحيد عن ملف التعاقدات

وتابع الغندور في تصريحات تليفزيونية: "شهد الاجتماع اتفاقًا واضحًا على أن يكون إدوارد هو المسؤول الأول والأخير عن كل ما يتعلق بالتعاقدات، من ترشيح اللاعبين حتى التفاوض معهم، في ظل الثقة الكبيرة التي يوليها له ميدو، والذي أشاد بخبراته الواسعة في سوق الانتقالات وعلاقاته الممتدة مع وكلاء اللاعبين ورؤساء الأندية داخل القارة السمراء".

فريق الكرة بنادي الزمالك، فيتو
فريق الكرة بنادي الزمالك، فيتو

لجنة التخطيط تكتفي بترشيح الصفقات فقط

وأضاف: "ميدو أكد أن لجنة التخطيط بـنادي الزمالك ستكتفي بإبداء الرأي الفني حول الصفقات المقترحة، على أن يتم رفع التصور النهائي والتوصية لمجلس الإدارة لاتخاذ القرار التنفيذي".

وأكمل: "الجلسة تطرقت كذلك إلى ملف اللاعبين الراحلين عن الفريق، حيث تم تأكيد ضرورة تسويقهم بشكل احترافي يضمن تحقيق أقصى استفادة مادية من بيعهم".

 

بناء فريق قوي قادر على المنافسة

واستطرد: "من المنتظر أن يتولى جون إدوارد مهامه رسميًا عقب نهائي كأس مصر، في وقت يضع فيه مجلس إدارة الزمالك وجماهيره آمالًا كبيرة عليه في بناء فريق قوي قادر على المنافسة، خاصة في ظل الاحتياجات الفنية الواضحة في عدة مراكز داخل صفوف الفريق".

واختتم: "ميدو وصف إدوارد بأنه "فرس الرهان" في مشروع الزمالك الجديد، معلقًا عليه مهمة قيادة صفقات ستكون محورية في مستقبل القلعة البيضاء".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الزمالك أحمد حسام ميدو ميدو جون إدوارد نادي الزمالك لجنة التخطيط بنادي الزمالك

مواد متعلقة

الزمالك يعلن رسميا حل أزمة القيد بعد سداد مستحقات ياسر حمد (مستند)

تفاصيل مران الزمالك اليوم استعدادا لمواجهة بيراميدز بنهائي كأس مصر

الزمالك يهدد بالتصعيد لأعلى جهة دولية حال إعلان الأهلي ضم زيزو قبل نهاية الموسم

لبيب VS ميدو.. شرط وحيد لاستمرار الرمادي مديرا فنيا للزمالك.. عضو لجنة التخطيط يتفاوض مع 4 مدربين أجانب

الأكثر قراءة

وزيرة البيئة: مصر تقترب من منطقة نشاط زلزالي وعلينا الاستعداد المبكر

اتحاد الكرة يحسم مصير زيزو من المشاركة مع الأهلي في كأس العالم

هل تتسبب الزلازل الأخيرة في تعرض مصر لتسونامي؟ البحوث الفلكية ترد

احتجزوا زوجته وأولاده الخمسة، آخر تطورات قضية المصري المتهم بتنفيذ هجوم كولورادو

حصيلة حريق سوق خضار الشروق، تفحم 4 باكيات وحالات اختناق وثلاجة الموز السبب (صور)

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 4 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

رسالة مؤثرة من تريزيجيه إلى جماهير الأهلي قبل انطلاق مونديال الأندية

أكل الأخضر واليابس، لقطات مرعبة لحريق سوق الخضار في الشروق (فيديو وصور)

خدمات

المزيد

سعر كيلو السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

سعر لفات الألومنيوم 6 مم تسجل 155.5 ألف جنيه اليوم الثلاثاء

سعر النحاس في الأسواق العالمية والمحلية اليوم الثلاثاء 3/6/2025

آخر تطورات سعر النحاس اليوم

المزيد

انفوجراف

أحدهم فنان كرهت الرجال بسببه وآخر وصفته بالمثقف الراقي.. 4 أزواج في حياة سيدة المسرح العربي (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 4 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 4 – 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 4 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية