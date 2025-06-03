الأربعاء 04 يونيو 2025
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رياضة

الزمالك يهدد بالتصعيد لأعلى جهة دولية حال إعلان الأهلي ضم زيزو قبل نهاية الموسم

زيزو
زيزو

أكد أحمد سالم، المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك، أن الفريق يضع كامل تركيزه على بطولة كأس مصر، باعتبارها آخر بطولات الموسم، مشددًا على أن النادي لن يتنازل عن حقوقه في ملف اللاعب أحمد سيد "زيزو".

 

أحمد سيد زيزو 

وقال سالم، خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج "ستاد المحور" مع الإعلامي خالد الغندور:"كأس مصر هي البطولة الأخيرة هذا الموسم ونسعى للتتويج بها. واللاعبون والجهاز الفني في حالة تركيز عالية."

وفيما يخص أزمة زيزو، أوضح سالم أن لجنة الانضباط ردت على شكوى الزمالك بعدم الاختصاص، رغم استعجال النادي للرد، معبرًا عن استغرابه من التأخير.

وأشار إلى وجود مادة واضحة في لائحة رابطة الأندية تؤكد أن الموسم ينتهي مع نهائي كأس عاصمة مصر في 12 يونيو، مضيفًا:
"الموضوع واضح وصريح، وننتظر الرد عليه."

وانتقد سالم ما وصفه بازدواجية تطبيق اللوائح، قائلًا:"عندما تكون اللوائح ضد الزمالك تُطبق فورًا، أما حين تكون لصالح النادي الأبيض، يتم التباطؤ في تنفيذها."

وفي ختام حديثه، علّق على ما أُثير بشأن توقيع زيزو للنادي الأهلي ومشاركته في كأس العالم للأندية، قائلًا:"بيننا وبين زيزو القانون، ولن نتنازل عن حقوق الزمالك في هذا الملف وسنصعد لأعلى جهة دولية حال انتقاله للأهلي قبل نهاية الموسم."

خبير لوائح يحسم الجدل بشأن زيزو ويؤكد قانونية انتقاله للأهلي في هذا الموعد

زيزو يلحق ببعثة الأهلي بأمريكا في هذا الموعد

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