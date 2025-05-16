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رياضة

ميدو يشن هجومًا حادًا على مسئولي الكرة المصرية، اعرف التفاصيل

ميدو
ميدو

شن أحمد حسام ميدو، عضو لجنة التخطيط بنادي الزمالك، هجوما حادا، على بعض المسئولين عن كرة القدم المصرية دون تحديد أسماء بعينها. 

 

ميدو يشن هجومًا حادًا على مسئولي الكرة المصرية

وكتب ميدو عبر حسابه الرسمي بـ "X": "دوري فاشل ومن سيئ إلى أسوأ ومنتخبات ضعيفة مافيهاش ولا لاعيب هيكمل ويلعب منتخب أول. ومدربين مالهومش أي علاقة بعلم التدريب الحديث وجمهور معظمه مشحون في أتوبيسات تبع أحزاب سياسية وإعلاميين بيطبلوا للاعيبة بعينهم علشان ولاد ناس مهمين وكورة بصراحة معفنة مالهاش أي علاقة بالكورة اللي بنتفرج عليها في كل حتة في العالم. أحلى حاجه إن بعض الإعلاميين والمسؤولين بيعتبوا على الجمهور ليه مابيروحوش ماتشات المنتخبات فاكرين الجمهور عبيط ومش دريان بكم الفساد والمجاملات اللي موجود في الكورة في مصر". 

ميدو: عندنا جيل جديد غير مهتم بمتابعة الدوري المصري

وأضاف: "اللي انتوا ماتعرفهوش إن عندنا جيل جديد بالكامل غير مهتم بمتابعة الدوري المصري من الأساس ومابيتفرجش عليه ولا مهتم بأخباره ولا يعرف أسامي اللاعيبة اللي بتلعب في المنتخب من الأساس إلا اتنين أو ثلاث لاعيبة". 

 

مران الزمالك استعدادًا لمواجهة بتروجت 

فيما يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة أيمن الرمادي، لمواجهة نظيره بتروجت يوم السبت 24 مايو الجاري على ستاد الكلية الحربية، ضمن مباريات الجولة الثامنة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويستأنف الزمالك تدريباته اليوم الجمعة على ملعب النادي استعدادًا للقاء بتروجت في مسابقة الدوري الممتاز. 

 

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة أيمن الرمادي منح اللاعبين راحة لمدة يومين من التدريبات الجماعية عقب خوض مباراة بيراميدز التي أقيمت الثلاثاء الماضي في مسابقة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك وبتروجت في الدوري الممتاز 

ويحل الزمالك ضيفًا على نظيره بتروجت يوم 24 مايو الجاري على ستاد الكلية الحربية، ضمن مباريات الجولة الثامنة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة والسعودية. 

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبتروجت 

وتنقل مباراة الزمالك وبتروجت في الدوري الممتاز عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري للمسابقة. 

الزمالك يخسر من بيراميدز 

وفاز نادي بيراميدز على الزمالك بهدف نظيف على استاد القاهرة الدولي، ضمن الجولة السادسة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري الممتاز.

وسجل إبراهيم عادل هدف بيراميدز الأول بالدقيقة 20، بعد خطأ من محمد عواد حارس الزمالك.

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