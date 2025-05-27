سبب تأجيل الزمالك الإعلان عن التعاقد مع جون إدوارد

استقر مجلس إدارة نادي الزمالك، بالإجماع، على تعيين جون إدوارد، المدير الرياضي الحالي لنادي فاركو، مديرًا لقطاع كرة القدم داخل النادي، في خطوة تأتي ضمن خطة شاملة لإعادة ترتيب الهيكل الإداري والفني، واستعادة الاستقرار الكروي داخل القلعة البيضاء.

ويُعد جون إدوارد من الكفاءات المعروفة في الكرة المصرية، وحقق نجاحات لافتة مع فاركو، ما جعله خيارًا مثاليًا لدى مسؤولي الزمالك.

تأجيل الإعلان لحين حسم التفاصيل

ورغم الاتفاق داخل المجلس، تم تأجيل الإعلان الرسمي عن التعاقد، بسبب استمرار جون إدوارد في مهامه مع نادي فاركو حتى نهاية الموسم، إلى جانب وجود بعض البنود التعاقدية والإدارية التي لا تزال قيد التفاوض.

ويفضل مجلس الزمالك الإعلان في التوقيت المناسب، بعد إنهاء الموسم بشكل رسمي والتوصل لصيغة نهائية تضمن بداية قوية للقطاع.

خطوة ضمن خطة إعادة البناء

يأتي هذا التوجه كجزء من تحرك أكبر داخل النادي لإعادة بناء فريق الكرة، من خلال عناصر إدارية وفنية متميزة، والعمل على تحقيق التوازن بين الاستقرار الفني وتوفير بيئة عمل احترافية داخل النادي خلال المرحلة المقبلة.

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