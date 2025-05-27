الثلاثاء 27 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

سبب تأجيل الزمالك الإعلان عن التعاقد مع جون إدوارد

فريق الزمالك
فريق الزمالك

 استقر مجلس إدارة نادي الزمالك، بالإجماع، على تعيين جون إدوارد، المدير الرياضي الحالي لنادي فاركو، مديرًا لقطاع كرة القدم داخل النادي، في خطوة تأتي ضمن خطة شاملة لإعادة ترتيب الهيكل الإداري والفني، واستعادة الاستقرار الكروي داخل القلعة البيضاء.

ويُعد جون إدوارد من الكفاءات المعروفة في الكرة المصرية، وحقق نجاحات لافتة مع فاركو، ما جعله خيارًا مثاليًا لدى مسؤولي الزمالك.

 

تأجيل الإعلان لحين حسم التفاصيل

ورغم الاتفاق داخل المجلس، تم تأجيل الإعلان الرسمي عن التعاقد، بسبب استمرار جون إدوارد في مهامه مع نادي فاركو حتى نهاية الموسم، إلى جانب وجود بعض البنود التعاقدية والإدارية التي لا تزال قيد التفاوض.

ويفضل مجلس الزمالك الإعلان في التوقيت المناسب، بعد إنهاء الموسم بشكل رسمي والتوصل لصيغة نهائية تضمن بداية قوية للقطاع.

خطوة ضمن خطة إعادة البناء

يأتي هذا التوجه كجزء من تحرك أكبر داخل النادي لإعادة بناء فريق الكرة، من خلال عناصر إدارية وفنية متميزة، والعمل على تحقيق التوازن بين الاستقرار الفني وتوفير بيئة عمل احترافية داخل النادي خلال المرحلة المقبلة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ادارة نادي الزمالك الهيكل الإداري خطة شاملة نادي الزمالك مجلس إدارة نادي الزمالك مجلس الزمالك مجلس ادارة

مواد متعلقة

استثمارات جديدة في نادي الزمالك فرع أكتوبر

الأسبوع المقبل، تطبيق إلكتروني جديد ينعش خزينة الزمالك (تفاصيل)

مصدر بالزمالك: تواصل مستمر مع عبد الله السعيد لحسم ملف التجديد

شيكابالا يحسم مصيره مع الزمالك بعد نهائي كأس مصر

رسالة حاسمة من الزمالك لـ حسام عبد المجيد بشأن التجديد

الزمالك يستأنف تدريباته استعدادا لمواجهة فاركو

الزمالك يفاضل بين هذا الثنائي لضم أحدهما

آخر تطورات صفقة طارق حامد في الزمالك

الأكثر قراءة

أخبار مصر: خطر يقترب من سد النهضة وخبير يحذر، آية سماحة تعتذر لـ مشيرة إسماعيل، قصة سرقة مولدات أكسجين من مستشفى حكومي

ما سمعتش عنها إلا بعد ما هاجمتني، أول تعليق من مشيرة إسماعيل على إحالة آية سماحة للتحقيق

عضو مركز الأزهر للفتوى: هذا الحديث يؤكد رعاية الله للحجاج (فيديو)

سبب تأجيل الزمالك الإعلان عن التعاقد مع جون إدوارد

السعودية تكشف حقيقة خطر تفشي الأمراض مع بدء وصول الحجاج

بعد تأكيد السيسي على أولوية توطين الصناعة، 10 مجالات للاستثمار في مصر

آية سماحة تعتذر لـ مشيرة إسماعيل بعد قرار نقيب الممثلين النظر في إلغاء تصريحها

انهيار عيار 21، أسعار الذهب ببداية تعاملات اليوم الثلاثاء 27-5-2025

خدمات

المزيد

انهيار عيار 21، أسعار الذهب ببداية تعاملات اليوم الثلاثاء 27-5-2025

آخر تطورات أسعار الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 27-5-2025 ببداية التعاملات

سعر الأرز في السوق اليوم

أسعار لفات الألومنيوم 6 مم تسجل 155.5 ألف جنيه

المزيد

انفوجراف

مشاهد من جنازة أحمد الدجوي (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عضو مركز الأزهر للفتوى: هذا الحديث يؤكد رعاية الله للحجاج (فيديو)

مسجد الصخرات بعرفة وفضله وتاريخ الإنشاء وحكم زيارته

فضل العشر الأوائل من ذي الحجة وحديث لم يصح عنها

المزيد
الجريدة الرسمية