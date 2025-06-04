قبل ساعات من ختام امتحانات الإعدادية، رسالة طمأنة من وكيل تعليم الوادي الجديد

أكد الدكتور سامي فضل دياب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، الحرص الدائم والمستمر على مصلحة الطلاب وطمأنة أولياء الأمور، وسير العمل بكل انضباط ودقة وحال رصد أي معوقات أو مشكلات يجري تذليلها على الفور بما يضمن تحقيق الشفافية في كافة الإجراءات التي اتخذتها المديرية لتأمين وسلامة امتحانات الإعدادية ومرورها بسلام.

جاء ذلك خلال ترأس الدكتور سامى فضل دياب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، مساء الثلاثاء، لقاءً موسعًا، ومجموعة من المعنيين بأعمال امتحانات نهاية العام الدراسي للشهادة الإعدادية ٢٠٢٤/٢٠٢٥.



استهل اللقاء بعرض خطة العمل خلال الفترة الماضية وقبل ساعات من ختام الامتحانات، حيث جرى إتخاذ كافة الإجراءات المنظمة للعمل وتضافر كافة الجهود من أجل حسن الأداء والظهور بالمظهر اللائق والمشرف قبل وخلال فترة الامتحانات.

ووجه وكيل تعليم الوادي الجديد، بضرورة مواصلة الجهد والعطاء حتى الإنتهاء من العمل وإعلان النتائج والظهور بالمظهر اللائق على الدوام.

وفي ختام اللقاء حرص وكيل التعليم، على فتح باب الحوار والمناقشة مع الحضور للوقوف على آخر المستجدات وطرح الرؤى والمقترحات التي من شأنها النهوض بالعمل والارتقاء به.

زيارة لجان تقدير الدرجات ببلاط

واصل الدكتور سامى فضل دياب وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، الثلاثاء، متابعته لجان تقدير الدرجات الشهادة الإعدادية بمراكز المحافظة.



وخلال زيارته مقر لجنة تقدير الدرجات ببلاط التعليمية يرافقه الأستاذ مجدي محمد مدير الإدارة التعليمية، وجه الدكتور سامى جميع المصححين ومقدري الدرجات بضرورة قراءة إجابات الطلاب بكل دقة وتحقيق الحيادية والعدالة عند رصد الدرجات وإعطاء كل طالب حقه.

موجها بتهيئة الأجواء المناسبة من الهدوء والتهوية الجيدة وكل ما من شأنه راحة جميع القائمين على العمل وبما يضمن حسن الأداء.

من بلاط للخارجة: وكيل التعليم يفاجئ مقر لجنة تقدير درجات الإعدادية

وعلى صعيد متصل وصل الدكتور سامى فضل دياب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد، مقر لجنة تقدير الدرجات بمدينة الخارجة، عقب زيارته لمقر إدارة بلاط التعليمية.

وتابع سير منظومة العمل والتزام الجميع بكافة المسئوليات والمهام المكلفين بها، مع توفير الأجواء المناسبة والهدوء أمام المصححين لحسن سير العمل.

وحرص وكيل التعليم، على توجيه الحضور بالتأني والتريث فى أعمال التصحيح والقراءة الجيدة للإجابات وتقدير ورصد الدرجات بكل شفافية ووضوح والمراجعة الدقيقة لضمان تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والعمل على مصلحة الطالب.

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