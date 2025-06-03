"دور المشروعات الصغيرة في توفير فرص العمل" ندوة توعوية بالوادى الجديد

عقد مركز النيل للإعلام بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، ندوة توعوية بمقر الوحدة المحلية لقرى الشركة (العبور) شارك فيها جمهور متنوع من اهالى القرية وتوابعها من اصحاب المشروعات الزراعية والحيوانية والشباب وربات المنازل وبحضور مؤمن محمد على رئيس القرية، وذلك في إطار التنسيق بين المركز وبرنامج مشروعك بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة.

افتتح اللقاء جريس شنودة الاعلامى بمركز النيل للإعلام بالوادي الجديد، مؤكدا أهمية المشروعات الانتاجية في توفير فرص العمل وتحقيق الاكتفاء الذاتى من السلع والخدمات داخل المجتمع الريفى.

كما أوضح أن الهدف من اللقاء وهو تعريف المشاركين بالخدمات المقدمة من الجهات المانحة للنهوض بالمشروعات وتشجيع الشباب على ثقافة العمل الحر وذلك من خلال المنح والقروض المقدمة ضمن المبادرات الحكومية.

وفى ذات السياق تحدث ماجد خلف مدير برنامج مشروعك بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة موضحا اهداف برنامج مشروعك والخدمات التى يقدمها للعملاء بطرق ميسرة من خلال التمويل بسعر فائدة اقل ومساعدة العميل في استخراج رخصة النشاط وعمل دراسة الجدوى وتسويق المنتجات.كما ذكر انواع المشروعات التى يتم تمويلها سوا ء ان كانت رسمية او غير رسمية والمستندات المطلوبة.

وعن السياسة البنكية في هذا الصدد تحدث أحمد شوقى مسئول مشروعات متناهية الصغر ببنك مصر، موضحًا التسهيلات المقدمة للعملاء بالتنيسق مع برنامج مشروعك والحصول على القروض بسعر فائدة اقل..كما تطرق الى تمويل المشروعات الخدمية والصناعية بسعر فائدة 5% متناقصة بهدف تشجيع تلك المشروعات موضحا شروط الحصول على هذه القروض.

الجدير بالذكر انه تم تقديم ما يقرب من 25 فكرة مشروع من قبل المشاركين وشباب القري التابعة للوحدة المحلية وعمل كشف بالأسماء وانواع المشروعات المطلوبة وتقديمها اثناء اللقاء ووعد ا المحاضرين بدراسة هذه المشروعات وتقديم الدعم المناسب

ادار اللقاء جريس شنودة الاعلامى بمركز النيل للإعلام بالوادي الجديد، تحت اشراف دعاء سعد رزق مدير المركز.

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