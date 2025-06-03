لاستقبال الأضاحي، تجهيز 13 مجزرا ونقطة ذبح بالوادي الجديد

أكد اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، على جاهزية كافة القطاعات الخدمية والمرافق الحيوية بالمحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، مشددًا على أهمية تكامل جهود كافة الأجهزة المعنية، وفي مقدمتها قطاع الطب البيطري، لضمان توفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين خلال عملية ذبح الأضاحي، وتفعيل غرف العمليات لتلقي أي بلاغات والتعامل الفوري مع الطوارئ.

أشار الدكتور عصام محمد الكومي مدير عام الطب البيطري بالوادي الجديد، إلى جاهزية جميع المجازر ونقاط الذبح طوال أيام العيد مجانًا، بإجمالي (8) مجازر حكومية و(5) نقاط ذبح وبيانها كالتالي:

▪️الخارجة: مجزر بولاق، مجزر المنيرة.

▪️الداخلة: مجزر الراشدة، مجزر الجديدة، مجزر القصر، نقطة ذبيح المعصرة، نقطة ذبيح عزب القصر، نقطة ذبح غرب الموهوب.

▪️باريس: مجزر باريس.

▪️بلاط: نقطة ذبيح بلاط، نقطة ذبح تنيدة.

▪️الفرافرة: مجزر الكفاح، مجزر الفرافرة.

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