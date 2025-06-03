بالتنسيق بين حماية المستهلك والتموين، تحرير 25 محضرا في حملة بالوادي الجديد

حررت حملة مشتركة بين فرع جهاز حماية المستهلك ومديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد، 25 محضرا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وذلك بناء على توجيهات لواء دكتور محمد سالمان الزملوط - محافظ الوادى الجديد بتشديد الرقابة التموينية على المحلات والمخابز والأسواق ومراقبة الأسعار وعدم التلاعب وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

و تشكلت حملة برئاسة محمد صالح شريعى مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بالوادى الجديد، وبمشاركة المهندس ياسر ملك مدير إدارة حماية المستهلك وزويد وكيل إدارة الرقابة التموينية بمعاونة الرائد محمود جمال رئيس مباحث التموين وبمشاركة المهندسة أمنية حنفى إدارة حماية المستهلك بالمديرية وأسفرت الحملة عن تحرير عدد 3 محاضر انتهاء صلاحية و22 محضرا متنوعا مابين أسواق ومحلات عامة ومحلات خضر وفاكهة.

وأكد بيان رسمي لمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد، اتخاذ الإجراءات القانونية حيال السلع المضبوطة والمنشآت التجارية؛ حفاظًا على سلامة وصحة المواطنين، وذلك بناءً على توجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بتكثيف جهود الرقابة على الأسواق والمرور على المحال التجارية، بالتزامن مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك ؛ للتأكد من سلامة وصلاحية السلع الغذائية.

أكد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، أن الحملة جاءت في إطار الدور الرقابي المتواصل الذي يضطلع به الجهاز لحماية حقوق المستهلك وضمان التزام التجار بالقوانين واللوائح المنظمة للنشاط التجاري.

من جانبه، دعا الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك بالوادي الجديد جميع المواطنين إلى الإبلاغ الفوري عن أي مخالفات أو تجاوزات، سواء بالحضور إلى مقر الفرع في حي ميتالكو بجوار الكنيسة، أو من خلال خدمة الواتساب عبر الرقم: 01000000329، مؤكدًا أن الجهاز يتعامل بجدية مع كافة الشكاوى ويتابعها حتى ضمان حقوق المستهلك كاملة.



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