الثلاثاء 03 يونيو 2025
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محافظات

نائب محافظ الوادي الجديد تبحث إطلاق تطبيق إلكتروني للخدمات الحكومية الجماهيرية

جانب من اللقاء، ڤيتو
جانب من اللقاء، ڤيتو

عقدت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، اجتماعًا تنسيقيًا مع وفد إحدى الشركات المتخصصة في مجال التحول الرقمي وميّكنة الخدمات؛ لبحث إطلاق تطبيق إلكتروني يضم الخدمات الحكومية الجماهيرية المقدمة للمواطن، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالتوسع في الخدمات الذكية، بالتزامن مع افتتاح مجمع المصالح الحكومية للخدمات الذكية، بحضور المهندس محمود فكري المشرف العام على المراكز التكنولوجية، ومحمد وجيه مدير مركز التدريب الإلكتروني بالمحافظة.

حيث استعرضت نائب محافظ الوادى الجديد، أبرز الخدمات التي يتيحها التطبيق والتي تغطي كافة المديريات والجهات الحكومية، وخطة تدريب وتأهيل الكوادر البشرية بهذه الجهات للتعامل مع المنظومة الجديدة.

ووجهت نائب محافظ الوادى الجديد، بالتنسيق الكامل بين كافة الجهات في مراحل جمع البيانات ورفعها، ودراسة أنسب الآليات المتعلقة بحماية الأمن المعلوماتي.

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