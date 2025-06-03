الأربعاء 04 يونيو 2025
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خارج الحدود

كتائب محمد الضيف تتبنى الهجوم على إسرائيل من سوريا وبيان عاجل من حماس

حماس، فيتو
حماس، فيتو

أعلن فصيل أطلق على نفسه "كتائب الشهيد محمد الضيف" مسؤوليته عن قصف إسرائيل من الأراضي السورية.

وقال: قصفنا قوات العدو الصهيوني في منطقة الجولان المحتل بصاروخي جراد.

من جانبها، أصدرت حركة حماس بيانا نفت من خلاله علاقتها بـكتائب محمد الضيف بعد تبنيها إطلاق صاروخين من سوريا تجاه إسرائيل.

وأضافت حماس: لا علم لنا بكتائب محمد الضيف وخلفيتها ومن يقف وراءها.

 

إطلاق صاروخين من سوريا على الاحتلال

وبالرغم من الكشف مؤخرًا عن محادثات بين النظام السوري الذي يقوده أحمد الشرع، والاحتلال الإسرائيلي، زعم جيش الاحتلال مساء اليوم، إن قذائف أطلقت من سوريا باتجاه إسرائيل، وسقطا في مناطق مفتوحة بمرتفعات الجولان.

وأشارت وسائل إعلام عبرية، أن الصاروخين أطلقا من منطقة درعا جنوبي سوريا باتجاه الاحتلال الإسرائيلي، وتم تفعيل أجهزة الإنذار في مرتفعات الجولان.

ولم يتضح على الفور الجهة المسؤولة فى الداخل السوري عن عملية إطلاق الصواريخ.

وعقب إطلاق الصاوخين من سوريا، أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن الجيش الاحتلال بدأ هجومًا على سوريا ردًّا على إطلاق الصواريخ.

وحسب هيئة البث الإسرائيلية، لم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار، كما أشارت إلى أنها المرة الأولى يتم فيها إطلاق صواريخ من سوريا باتجاه إسرائيل منذ تولي أحمد الشرع رئاسة البلاد.

 

طائرات حربية إسرائيلية تهاجم سوريا

كما أفادت وسائل إعلام عبرية أن الجيش الإسرائيلي يرد على مصادر إطلاق النيران من سوريا، وأن طائرات حربية إسرائيلية تخرق حاجز الصوت في الأجواء السورية، ولم يتسن بعد التأكد من تفاصيل الرد الإسرائيلي.

 

جيش الاحتلال يشن هجوما على منطقة في درعا جنوب ‎سوريا

وأفادت وسائل إعلام سورية، مساء اليوم الثلاثاء، بأن جيش الاحتلال يشن هجومًا على منطقة في درعا في جنوب ‎سوريا.

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