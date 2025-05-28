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خارج الحدود

حملة أمنية سورية في ريف درعا لجمع السلاح العشوائي وملاحقة المطلوبين

حملة أمنية سورية،
حملة أمنية سورية، فيتو

أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية، قبل قليل، بشن حملة أمنية بمدينة جاسم بريف درعا لجمع السلاح العشوائي وملاحقة المطلوبين، بحسب خبر عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

 العمل على ترميم الفجوة بين الجيش والشعب السوري

وكان وزير الدفاع السوري اللواء المهندس مرهف أبو قصرة، قد قال أنه يتم العمل على ترميم الفجوة بين الجيش والشعب السوري،  موضحا "سنبني جيشًا له عقيدة عسكرية وطنية تحمي الشعب السوري ونريد جيشًا تطوعيًا محترفًا حتى يأتي إليه جنود مخلصون".

130 فصيلًا لمناقشة الهيكلية الجديدة للجيش 

وأضاف أبو قصرة، في تصريح أوردته وكالة الأنباء السورية يوم أول أمس الاثنين "التقينا حوالي 130 فصيلًا لمناقشة الهيكلية الجديدة للجيش وحققنا نجاحًا كبيرًا في عملية دمجها ضمن الوزارة، ولن نسمح لأي أحد أن يكون خارج سلطة وزارة الدفاع".

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حملة أمنية بمدينة جاسم بريف درعا جمع السلاح العشوائي الهيكلية الجديدة للجيش

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