حملة أمنية سورية في ريف درعا لجمع السلاح العشوائي وملاحقة المطلوبين

أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية، قبل قليل، بشن حملة أمنية بمدينة جاسم بريف درعا لجمع السلاح العشوائي وملاحقة المطلوبين، بحسب خبر عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

العمل على ترميم الفجوة بين الجيش والشعب السوري

وكان وزير الدفاع السوري اللواء المهندس مرهف أبو قصرة، قد قال أنه يتم العمل على ترميم الفجوة بين الجيش والشعب السوري، موضحا "سنبني جيشًا له عقيدة عسكرية وطنية تحمي الشعب السوري ونريد جيشًا تطوعيًا محترفًا حتى يأتي إليه جنود مخلصون".

130 فصيلًا لمناقشة الهيكلية الجديدة للجيش

وأضاف أبو قصرة، في تصريح أوردته وكالة الأنباء السورية يوم أول أمس الاثنين "التقينا حوالي 130 فصيلًا لمناقشة الهيكلية الجديدة للجيش وحققنا نجاحًا كبيرًا في عملية دمجها ضمن الوزارة، ولن نسمح لأي أحد أن يكون خارج سلطة وزارة الدفاع".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.