رئيس منطقة الإسماعيلية الأزهرية يتفقد سير امتحانات الشهادة الثانوية (صور)

أجرى فضيلة الشيخ ممدوح عبد الجواد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، يرافقه أيمن علم الدين، موفد قطاع المعاهد الأزهرية، اليوم السبت، جولة لمتابعة امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، حيث بدأت اليوم امتحانات القسم الأدبي.

تفقد لجنة معهد فتيات عمر بن عبد العزيز

وتفقد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، لجنة معهد فتيات عمر بن عبد العزيز، وتضم لجان معهد (فتيات عمر بن عبد العزيز النموذجي، وفتيات ال نوح النموذجي، وفتيات ال سهمود النموذجي).

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

تفقد لجنة معهد فتيات الإسماعيلية

كما تفقد فضيلته لجنة معهد فتيات الاسماعيلية التي تضم (لجنة معهد فتيات الاسماعيلية، فتيات عين غصين، فتيات السحارة) بحضور عبد الباقي الحداد، مدير إدارة أمن المنطقة، حيث اطمأن على انتظام اللجان، وتوفير الجو الملائم للطلاب.

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

وشدد فضيلته على ضرورة الالتزام الكامل بالتعليمات والضوابط الصادرة من قطاع المعاهد الأزهرية، والتعاون المستمر بين أعضاء اللجان وغرفة العمليات بالمنطقة لضمان سير الامتحانات على الوجه الأمثل.





جدير بالذكر أن طلاب القسم الأدبي أدوا اليوم امتحاني القرآن الكريم والحديث، وسط أجواء من الهدوء والانضباط، دون رصد أية معوقات أو شكاوى.

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