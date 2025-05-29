نصائح قبل شراء لحم الضأن، طرق اختيار الأفضل لصحتك

نصائح قبل شراء لحم الضأن، يُعتبر لحم الضأن من أكثر أنواع اللحوم إقبالًا في العديد من الدول العربية، خاصة خلال عيد الأضحى، لارتباطه بالأضحية.





لكن شراء لحم الضأن لا يجب أن يكون قرارًا عشوائيًا، بل يستدعي الانتباه إلى عدد من العوامل لضمان الحصول على لحم طازج، صحي، وخالٍ من الغش أو الأضرار الصحية.



أوضحت الدكتورة مها سيد اخصائية التغذية العلاجية، أن شراء لحم الضأن عملية تتطلب وعيًا وفهمًا لعلامات الجودة والفساد، والانتباه للتفاصيل مثل اللون، الرائحة، القوام، ونوع الدهون يمكن أن يجنب المستهلك الكثير من المخاطر الصحية.



خطوات شراء لحم ضأن مضمون

مواصفات لحم الضأن

في هذا التقرير، تستعرض الدكتورة مها، أبرز النصائح التي يجب على المستهلك معرفتها قبل شراء لحم الضأن.



1. اختيار مكان موثوق للشراء

أولى الخطوات لضمان جودة لحم الضأن تبدأ من مكان الشراء. يجب اختيار محلات جزارة معروفة بسمعتها الجيدة، وذات رقابة صحية واضحة من الجهات المختصة. يفضل أن تكون اللحوم معروضة في بيئة نظيفة، ومبردة بالشكل المناسب، مع وجود شهادة صحية معلّقة في المكان، ما يدل على التزام الجزار بالشروط الصحية المطلوبة.

2. الانتباه إلى لون اللحم

اللون يُعدّ مؤشرًا أساسيًا على جودة اللحم. لحم الضأن الطازج يكون عادة بلون وردي أو أحمر فاتح، بينما يشير اللون الداكن إلى لحم قديم أو تعرض لفترة طويلة من التخزين. أما إذا كان اللحم باهتًا أو مائلًا إلى اللون الرمادي، فقد يكون ذلك دليلًا على فساد أو تلف اللحم.

3. رائحة اللحم مهمة جدًا

لا تتردد في طلب شم قطعة صغيرة من اللحم قبل شرائها. لحم الضأن الطازج له رائحة طبيعية مقبولة، بينما أي رائحة نفّاذة أو كريهة قد تكون علامة على فساد اللحم أو تخزينه بطريقة غير صحيحة. كذلك، يجب الحذر من استخدام بعض البائعين لمواد تغطّي على الروائح، مثل الخل أو التوابل، لإخفاء عيوب اللحم.

4. ملمس اللحم يجب أن يكون متماسكًا

من الضروري أيضًا تجربة لمس اللحم، فالقطعة الجيدة تكون متماسكة القوام وغير لزجة. إذا كانت لزجة أو طرية جدًا بشكل غير طبيعي، فقد يكون ذلك دليلًا على فساد أو تلاعب في التخزين.

5. فحص الدهون بعناية

دهون لحم الضأن من أهم المؤشرات على عمر وجودة الحيوان. الدهون البيضاء أو الكريمية اللون تدل على أن الحيوان صغير السن (غالبًا أقل من سنة)، وهو ما يُفضّله الكثيرون لطراوته وسرعة نضجه. أما الدهون الصفراء أو القاسية فقد تشير إلى أن الحيوان كبير في السن، ما يجعل لحمه أكثر قساوة وأقل استساغة.

6. معرفة عمر الحيوان

لحم الخروف الصغير (الخروف الحولي) أكثر طراوة وسهولة في الطهي، كما أن نكهته أخف من نكهة لحم الخروف الكبير. يمكن تمييز لحم الخروف الصغير بسهولة من خلال:

العظام الصغيرة والرقيقة.

الدهون البيضاء.

طراوة الأنسجة عند الضغط عليها.

لون اللحم الفاتح نسبيًا.

شروط شراء لحم الضأن

7. اطلب تقطيع اللحم أمامك

من الأفضل أن يُقطّع اللحم أمامك، لضمان أنك تحصل على الجزء المطلوب، وكذلك لتتأكد من سلامة القطع من الداخل. بعض الجزارين قد يخلطون أجزاء مختلفة أو يضعون لحومًا غير طازجة ضمن الطلب إذا لم تكن العملية واضحة أمام الزبون.

8. احذر من اللحم المجمّد المجهول المصدر

إذا كنت مضطرًا لشراء لحم ضأن مجمّد، فتأكد من وجود بطاقة بيانات واضحة على العبوة تتضمن:

بلد المنشأ.

تاريخ الذبح.

تاريخ الانتهاء.

وسيلة التخزين ودرجة الحرارة.

ويُفضَّل الشراء من المتاجر الكبرى ذات السمعة الطيبة.

9. السؤال عن نوع التغذية والتربية

بعض محلات الجزارة توفّر لحومًا مصدرها مزارع عضوية أو حيوانات تم تربيتها على علف طبيعي دون إضافات هرمونية أو أدوية. لا تتردد في السؤال عن مصدر الحيوان وطريقة تغذيته، فذلك ينعكس مباشرة على جودة اللحم وصحة المستهلك.

10. لا تشتري بكميات كبيرة دون تخطيط

رغم العروض المغرية، فإن شراء كميات كبيرة من اللحم دون تخطيط محكم قد يؤدي إلى فساد بعض الكمية بسبب سوء التخزين، خاصة في حال عدم وجود فريزر مناسب. من الأفضل شراء الكمية التي تحتاجها فقط، أو تقسيم الكمية وتغليفها بشكل مناسب في أكياس تفريز محكمة.

11. انتبه من الغش التجاري

للأسف، هناك حالات غش تحدث في بعض الأسواق، مثل:

خلط لحم الضأن بلحم ماعز أو لحم أبقار صغيرة (عجول) وبيعه على أنه لحم خروف.

استخدام مواد لتغيير لون اللحم.

بيع لحم مستورد على أنه محلي.

ولتفادي ذلك، تعامل فقط مع البائعين الذين تثق فيهم، وكن واعيًا للفروق في الطعم والرائحة والملمس بين الأنواع المختلفة.

12. احذر من شراء لحم بدون ختم بيطري

الختم البيطري يُعدّ ضمانة رسمية بأن الذبيحة خضعت لفحص طبي بيطري ولم تكن مصابة بأمراض. لا تشتري لحمًا لا يحتوي على هذا الختم، حتى لو بدا جيدًا في الظاهر.

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