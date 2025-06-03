تبدأ من 280 إلى 550 جنيها.. تفاوت أسعار اللحوم في الأسواق مع قرب حلول عيد الأضحى.. شعبة القصابين تحذر من انخفاض الأسعار و"حانوتية المواشي"

أسعار اللحوم في الأسواق، بالرغم من الارتفاعات الطفيفة في أسعار اللحوم مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك؛ لتتخطى الـ 550 جنيهًا في السلاسل الغذائية؛ الذي يحل يوم الجمعة المقبلة، إلا أن هناك لحوم تباع بأسعار أقل من 200 جنيه للكيلو.

فما هي أسباب ارتفاع أسعار اللحوم في الأسواق، وما هي أسباب تفاوت سعر اللحوم بالتزامن مع قرب حلول عيد الأضحى؟

اسعار اللحمة

أسباب ارتفاع أسعار اللحوم في السوق المحلي

أرجع هيثم عبد الباسط رئيس شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة؛ السبب في ارتفاع أسعار اللحوم؛ إلى أننا دولة تستورد أكثر من 60% من احتياجاتها لسد الفجوة بين الإنتاج والإستهلاك، وأن الحكومة أولت اهتمامًا بتنمية الثروة الحيوانية من أجل تحقيق احتياطي استراتيجي للحفاظ على الأمن الغذائي في مصر.

اسعار اللحمة

الجزارون ليسوا هم المتحكمين في سعر اللحوم

وقال إن الجزارين ليسوا هم المتحكمين في سعر اللحوم، كما يعتقد المواطنين، بل المتحكم في تحديد الأسعار هم كبار المربين، وهم ليسوا جزارين بل رجال أعمال ومستثمرين، والاسثمار مفتوح في القطاع.

تحذير من شراء اللحوم التي تباع بأسعار منخفضة

وحذر رئيس شعبة القصابين المواطنين من شراء اللحوم التي تباع بأسعار منخفضة؛ تحت شعار «مساعدة الغلابة»، فهؤلاء يجب محاكمتهم لأنهم يصدرون الأمراض للناس، تحت شعارات مزيفة، مستنكرًا عدم محاسبتهم، على ذلك.

اسعار اللحمة

«حانوتية المواشي» السبب في انتشار اللحوم غير الصالحة

وأوضح أن الناس تحمل الطب البيطري المسئولية في انتشار اللحوم غير صالحة لغذاء البشر، لكن الحقيقة أن الطب البيطري مظلوم، أما السبب في انتشار اللحوم غير الصالحة هم «حانوتية المواشي»، إذ في الكفور والنجوع يوجد أشخاص يطلق عليهم لقب «حانوتي البهايم» مهمتهم شراء البهيمة التي تم ذبحها وهي على وشك الموت أو بعد موتها، إذ يتصل صاحب الماشية النافقة به حتى يشتريها باي مبلغ، ويقوم هذا الشخص بنقل هذه الماشية إلى المحال والأكشاك البعيدة عن الرقابة.

اسعار اللحمة

الطب البيطري يبذلون جهودًا كبيرة في القاهرة

وتابع: أن الطب البيطري يبذلون جهودًا كبيرة في القاهرة، لكن المشكلة في النجوع والكفور والمناطق الشعبية، وأعداد موظفي الطب البيطري لا تلائم احتياجات التفتيش والرقابة على جميع الأسواق، لذلك أنصح المواطنين الذين يلا يستطيعون شراء اللحوم البلدية أو من جزار ثقة، الشراء من المجمعات الإستهلاكية والبعد عن الأكشاك والمحال التجارية التي تبيع بأسعار منخفضة تثير الشك والريبة في مصدر هذه اللحوم.

اسعار اللحمة

اللحوم متوفرة في الأسواق وكل مواطن يشتري حسب دخله

وتابع: اللحوم متوفرة في الأسواق وكل مواطن يشتري حسب دخله وإمكانياته، فاللحوم البلدي في محلات الجزارة بالمناطق الشعبية تباع من 400 إلى 460 جنيهًا، واللحوم الضاني بـ 450 جنيهًا، أما في السلاسل الغذائية فإن سعر اللحوم يتخطى الـ 500 جنيه، وهم ليسوا مقياسًا للسوق، لأن محلات «الهايبر ماركت» تستهدف الطبقات مرتفعة الدخل الذين يستطيعون شراء اللحوم بأي سعر.

اسعار اللحمة

السعر العادل لبيع كيلو اللحم البلدي هو 550 جنيهًا

وقال إن السعر العادل لبيع كيلو اللحم البلدي هو 550 جنيهًا، وهو السعر الذي يغطي تكلفة استمرار فتح المحل، ويمكن الجزار من دفع الرسوم والخدمات والأجور، لكن الجزارين في المحال التجارية بالمناطق الشعبية لا تستطيع البيع بهذا السعر، نظرًا لانخفاض دخول المواطنين في هذه المناطق، ولذلك بدأت بعض محال الجزارة في الخروج من المنظومة مع عدم الحصول على هامش ربح يمكنها من الأستمرارية، ومع عدم وجود قوة شرائية.

اسعار اللحمة

أسعار اللحمة اليوم في الأسواق

وفي نفس السياق، تستعرض «فيتو» سعر اللحوم اليوم في الأسواق، ويشمل سعر لحم الكندوز، أسعار اللحمة الضاني، وسعر اللحوم البتلو؛ في محال الجزارة وفي أسواق المحافظات، وذلك ؛ وفق التقرير الصادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء؛ في السطور الآتية:

اسعار اللحمة

سعر اللحمة الضاني الصافي بالأسواق

وبلغ متوسط سعر كيلو لحوم ضأن صافي نحو 423.3 جنيه، تراوح سعر اللحوم الضأن الصافي بين 300 جنيه إلى 500 جنيهًا للكيلو في أسواق المحافظات.

أسعار اللحمة الضاني بالعظم في الأسواق

وبلغ متوسط سعر كيلو اللحم الضاني بالعظام نحو 390.4 جنيه، وتراوحت أسعار اللحوم الضأن بالعظم ما بين 300 جنيه إلى 460 جنيهًا في أسواق المحافظات.

اسعار اللحمة

أسعار اللحمة البتلو

ووفق رصد البوابة الحكومية، بلغ متوسط سعر كيلو اللحم البتلو الصافي اليوم في محلات الجزارة نحو 419.8 جنيه في الأسواق.

وتراوحت أسعار اللحوم الحمراء “البتلو” اليوم بين أقل سعر لها بلغ نحو 350 جنيهًا و500 جنيه أعلى أسعارها للكيلو في أسواق المحافظات.

سعر كيلو اللحمة البتلو بالعظم في الأسواق

ووفقًا لرصد البوابة الحكومية، بلغ متوسط سعر لحم البتلو بالعظم في أسواق المحافظات نحو 388.3 جنيه، وسجل سعر كيلو اللحوم الحمراء بالعظم أقل سعر لها نحو 320 جنيها؛ مقابل أعلى سعر لكيلو اللحم البتلو بالعظم 500 جنيه في الأسواق.

اسعار اللحمة

سعر كيلو اللحمة الكندوز الكبير في الأسواق

وسجل متوسط سعر كيلو اللحوم كندوز كبير السن نحو 354.6 جنيه، وتتراوح أسعار اللحوم الكندوز كبيرة السن ما بين 280 جنيها و400 جنيه.

سعر اللحوم كندوز صغير في الأسواق

وبلغ متوسط سعر لحم كندوز صغير السن نحو 403.9 جنيه في الأسواق، فيما سجل أقل سعر للكيلو اللحوم الكندوز صغيرة السن نحو 320 جنيهًا للكيلو في الأسواق، فيما يبلغ أعلى أسعار لحم كندوز صغير السن نحو 500 جنيه.

سعر كيلو اللحمة الكندوز متوسط السن في الأسواق

وفيما يخص سعر اللحم الكندوز متوسط السن، سجل متوسط سعر قدره نحو 397.2 جنيه في الأسواق، فيما بلغ سعر كيلو لحم كندوز متوسط السن 320 جنيهًا أقل أسعار له في الأسواق، يبلغ أعلى سعر لكيلو لحم كندوز متوسط السن نحو 450 جنيهًا في الأسواق.

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