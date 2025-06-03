مركز البحوث: اللون والملمس والرائحة دليلك لشراء اللحوم الطازجة في عيد الأضحى (فيديو)

تزامنا مع قرب عيد الأضحي وجهت الدكتورة أسماء سامي الطبيبة بقسم الميكروبيولوجي بالمركز القومي للبحوث نصائح للمواطنين لضمان شراء اللحوم السليمة الطازجة.

نصائح لضمان شراء اللحوم السليمة الطازجة

ونصحت في تصريحات خاصة ل" فيتو" باتباع هذه التعليمات:



١-شراء اللحوم من مكان موثوق تحت الإشراف الطبي لضمان ان تكون الحيوانات خالية من الأمراض.



٢- تجنب الشراء من الجزار الذي يعلق اللحوم في الشارع لأنها تكون معرضة للأتربة



أهم الفروق بين اللحوم الطازجة واللحوم الفاسدة

وكشفت عن أهم الفروق بين اللحوم الطازجة واللحوم الفاسدة من خلال اللون والرائحة واللمس.



وقالت إن اللحمة الطازجة يكون لونها أحمر ذات أنسجة متماسكة ورائحة مقبولة

بينما اللحوم الفاسدة فتكون ذات لون بنى وأنسجة لينة ولزجة نتيجة نمو البكتيريا ويمكن أن تتقطع الأنسجة وترك علامة لليد على اللحمة.

ووجه المركز القومي للبحوث نصائح قبل شراء اللحوم منها:

١- اختر اللحم قليل الدهون للحفاظ على صحة القلب والشرايين.

٢- تجنب شراء اللحم الغني بالدهون الخارجية أو التي يتخللها الدهون.

٣- إذا كانت رائحة اللحم نفاذة أو متغيرة بأي شكل من الأشكال يفضل الابتعاد عن شرائها تماما.

٤- يجب اختيار اللحوم الورديّة الفاتحة بدلًا من اللحوم الداكنة أو ذات اللون المائل للأزرق أو البنفسجي أو البني؛ لضمان أن تكون طازجة وسليمة.

وحذر من تناول كميات كبيرة من اللحوم خلال أيام عيد الأضحى.

الإفراط في اللحوم يسبب زيادة الوزن



وأشار إلى أن الإفراط في تناول البروتين الحيواني الموجود في اللحوم يسبب زيادة الوزن، لأنه يتم تخزينه بالجسم على هيئة دهون، وينطبق هذا على مختلف أنواع اللحوم، وتحديدًا التي تحتوي على دهون كثيرة، وكذلك المصنعة الضارة بالصحة.​​

وأوضح أن الإفراط قد يؤدي إلى العديد من المشاكل الصحية، لذلك لابد أن تكون حريصًا عند تناول اللحوم، وتوازن بينها وبين الأطعمة الأخرى​.​

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