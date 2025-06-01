4 نصائح من معهد التغذية لشراء اللحوم قبل عيد الأضحى

وجه المعهد القومي للتغذية نصائح لشراء اللحوم قبل عيد الأضحي خاصة مع زيادة إقبال المصريين على شراء اللحوم قبل العيد.

نصائح من معهد التغذية لشراء اللحوم قبل عيد الأضحى

وأوصي معهد التغذية باتباع هذه النصائح:

١- اختر اللحم قليل الدهون للحفاظ على صحة القلب والشرايين.

٢- تجنب شراء اللحم الغني بالدهون الخارجية او التي يتخللها الدهون.

٣- إذا كانت رائحة اللحم نفاذة أو متغيرة بأي شكل من الأشكال يفضل الابتعاد عن شرائها تماما.

٤- يجب اختيار اللحوم الورديّة الفاتحة بدلًا من اللحوم الداكنة أو ذات اللون المائل للأزرق أو البنفسجي أو البني؛ لضمان أن تكون طازجة وسليمة.

وحذر المعهد القومي للتغذية من تناول كميات كبيرة من اللحوم خلال أيام عيد الأضحى.

الإفراط في اللحوم يسبب زيادة الوزن

وأشار إلى أن الإفراط في تناول البروتين الحيواني الموجود في اللحوم يسبب زيادة الوزن، لأنه يتم تخزينه بالجسم على هيئة دهون، وينطبق هذا على مختلف أنواع اللحوم، وتحديدًا التي تحتوي على دهون كثيرة، وكذلك المصنعة الضارة بالصحة.​​

وأوضح معهد التغذية أن الإفراط قد يؤدي إلى العديد من المشاكل الصحية، لذلك لابد أن تكون حريصًا عند تناول اللحوم، وتوازن بينها وبين الأطعمة الأخرى​.​

وقالت الدكتورة جيهان فؤاد، استشاري التغذية العلاجية، والمدير السابق لمعهد التغذية:" لكي يتم الاستمتاع بالعيد دون مشاكل في الجهاز الهضمي فإن أفضل طرق طهي اللحوم هي السلق وليس شرط وجود مياه كثيرة في سلق اللحمة".

غسيل اللحوم

ونصحت الدكتورة جيهان فؤاد بأهمية غسل اللحوم من مصدر مياه نظيف، مشيرة إلى أنه بالنسبة لكبار السن يفضل تناول اللحم مسلوق أو اتباع طريقة التشويح للحم ثم وضعه في الفرن لكي تعطي قيمة غذائية مرتفعة.

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