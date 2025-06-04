طرق شراء وتقسيط صك الأضحية في بنكي الأهلي ومصر

أطلق بنك مصر حملة تقسيط صك الأضحية بمناسبة عيد الأضحى المبارك بالتعاون مع بيت الزكاة والصدقات المصري.

وأوضح مسئولون بنك مصر أن قائمة الشروط والأحكام في تلك الحملة تشمل ما يلي:

الحملة سارية حتى 6 يونيو 2025

يتم التقسيط في أضحية العيد علي 6 أشهر بدون فوائد وبدون مصاريف إدارية من خلال المنافذ والموقع الالكتروني لبيت الزكاة والصدقات المصري.

العرض ساري لحاملي بطاقات بنك مصر الائتمانية ماعدا ( الشركات، قسطها، العربي) و بطاقة (كنانة) في حالة التقسيط أونلاين.

الحد الأدنى للحركة 2000 جم

كما قرر البنك الاهلي لعملائه إمكانية شراء صك أضحية العيد من خلال محفظة الأهلي فون كاش.



ومن جانب آخر يبحث العديد من عملاء البنوك عن حد التحويل اليومي والشهري عبر تطبيقات البنك.

وتختلف الحدود من بنك إلى آخر في المنظومة المصرفية داخل مصر.

لكن عبر تطبيق إنستاباي، فإن الحد اليومي المسموح به في كل البنوك 120 ألف والحد الشهري 400 ألف وإن هذه الحدود لكل بنك مسجل في التطبيق.

ومن جانب آخر يتساءل عملاء إنستاباي عن الحد الأقصى لربط الحسابات على التطبيق.

وقال مسئولو التطبيق إنه لا يوجد حد معين لعدد حسابات العملاء التي يمكن ربطها.

وأضاف مسئولو تطبيق انستاباي أنه ومع ذلك، يجب أن تكون جميع الحسابات التي يريد العميل تسجيلها بالتطبيق مسجلة لدى البنك بنفس رقم الهاتف المحمول.

معنى IPA في تطبيق إ نستاباي

وفي سياق متصل يتساءل الملايين ماذا يعني IPA في تطبيق إنستاباي المستخدم في السوق المصرفي حاليًّا.

وكشف مسؤولو تطبيق إنستاباي أن عنوان الدفع اللحظي و/أو IPA”: هو عنوان مرجعي يحدده المستخدم ويمثل كل حساب مسجل على InstaPay ويكون عبارة عن اسم يختاره المستخدم “@instapay” مثل “Name@instapay”، ويتم استخدم عنوان الدفع اللحظى في تبادل المعاملات المالية.

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