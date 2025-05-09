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اقتصاد

البنك الأهلي يتصدر المتعاملين الرئيسيين بالبورصة بنهاية تعاملات الأسبوع المنصرم

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

تصدرت 5 بنوك ترتيب المتعاملين الرئيسين / غير الرئيسين حسب قيم التداول بنهاية الأسبوع.. وجاءت كالتالي:  

البنك الأهلي المصري بقيمة تداول بلغت 18.6 مليار جنيه. 

بنك المشرق بقيمة تداول بلغت 16.8 مليار جنيه. 

بنك ابو ظبي الأول مصر بقيمة تداول بلغت 4.9 مليار جنيه. 

البنك العربي المحدود بقيمة تداول بلغت 4.4 مليار جنيه. 

سيتي بنك بقيمة تداول بلغت 4.23  مليار جنيه. 

 

تعاملات نهاية الأسبوع 

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات الخميس، آخر جلسات الأسبوع، وخسر رأس المال السوقي 4 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.258 تريليون جنيه.

 

مؤشر "إيجى إكس 30" 

وهبط  مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 31772 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 39624 نقطة، وتراجع  مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 14235 نقطة.

 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة 

وصعد  مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 9498 نقطة، وارتفع  مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 12853 نقطة، وهبط  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 3295 نقطة.

 

تعاملات جلسة الأربعاء 

وتراجعت  جميع مؤشرات البورصة المصرية بختام  تعاملات  الأربعاء 7 مايو  2025، وخسر رأس المال السوقي 25 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.262 تريليون جنيه.

 

مؤشر "إيجى إكس 30" 

وهبط  مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.38% ليغلق عند مستوى 31840 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.23% ليغلق عند مستوى 39711 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 1.35% ليغلق عند مستوى 14267 نقطة.

 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وانخفض  مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.87% ليغلق عند مستوى 9482 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.05% ليغلق عند مستوى 12850 نقطة، وهبط  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.12% ليغلق عند مستوى 3301 نقطة.

 

تعاملات منتصف الأسبوع 

وارتفعت معظم مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات أمس الثلاثاء، جلسة منتصف  الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 4 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.287 تريليون جنيه.

 

مؤشر "إيجى إكس 30" 

كما ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 32285 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 40207 نقاط، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 14463 نقطة.

 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 9565 نقطة، وقفز  مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 12986 نقطة، فيما هبط  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 3338 نقطة.

 

تداولات جلسة الإثنين 

وتراجعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات الإثنين الماضي، وربح رأس المال السوقي 2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.283 تريليون جنيه.

 

مؤشر "إيجى إكس 30" 

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 32211 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.53% ليغلق عند مستوى 40179 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 14437 نقطة.

 

وتراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 9521 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.2% ليغلق عند مستوى 12948 نقطة، وثبت مؤشر الشريعة الإسلامية عند مستوى 3348 نقطة.

 

تعاملات جلسة بداية الأسبوع 

وارتفعت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات جلسة الأحد الماضي أولى جلسات الأسبوع وأول تعاملات شهر مايو، وربح رأس المال السوقي 17 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.281 تريليون جنيه.

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