الخميس 29 مايو 2025
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صحة ومرأة

الصحة توضح شروط اختيار أضحية العيد

الأضحية
الأضحية

 وجهت وزارة الصحة عددا من النصائح بشأن الشروط الصحية لاختيار الأضحية في عيد الأضحي.

 

الشروط الصحية لاختيار الأضحية 

 ونصحت وزارة الصحة باتباع هذه التعليمات:

 1. اشتري من مكان موثوق

2. تأكد من تنفسها الطبيعيي

3. عيونها لامعة

4. تجنب شراء الأضحية التي تعاني من تساقط الشعر أو التقرحات أو إفرازات غير طبيعية

5. تجنب الأضحية التي تتناول مضادات حيوية بكثرة

6. تجنب الأضحية التي بها عيوب، مثل: العرج أو الهزال الشديد أو فقدان جزء من الأذن أو الذيل 

 

اختيار الأضحية

 وأوصت وزارة الصحة بأنه يمكن الاستعانة بخبير أو طبيب بيطري إذا لم يكن لدى من يختار الأضحية الخبرة الكافية من أجل سلامته وسلامة أسرته

من جانبها قالت الدكتورة جيهان فؤاد، استشاري التغذية العلاجية، والمدير السابق لمعهد التغذية:" لكي يتم الاستمتاع بالعيد دون مشاكل في الجهاز الهضمي فإن أفضل طرق طهي اللحوم هي السلق وليس شرط وجود مياه كثيرة في سلق اللحمة".

ونصحت بأهمية غسيل اللحوم من مصدر المياه النظيف ووضع الخضروات والبهارات معها، مشيرة إلى أنه بالنسبة لكبار السن يفضل تناول اللحمة مسلوقة أو اتباع طريقة التشويح للحمة ثم وضعها في الفرن بعد التشويح وتعطي قيمة غذائية مرتفعة.

حذرت استشاري التغذية العلاجية  من اتباع طريقة  القلي للحوم حيث تزيد من الدهون بنسبة 20% وصعبة الهضم.

 

حلويات اللحوم

 وأضافت أنه بالنسبة لحلويات المذبح منها الكبدة يفضل طهيها بزيت ذرة والتشويح حتى تستوي ولا يفضل غسلها بالمياه لكن تغسل بالخل، مشيرة إلى أن القلب والكلاوي عالية الدهون وغير مناسبة  لكبار السن، بينما الممبار يجب غسله جيدا بمواد حمضية.

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وقالت إن الكوارع من الأكلات ذات القيمة الغذائية عالية وهي سهلة الهضم ونصحت بأهمية تناول الخضروات والنشويات في العيد وعدم الاعتماد فقط على اللحوم.

 

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اختيار الأضحية تساقط الشعر شراء الأضحية عيد الأضحى وزارة الصحة

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