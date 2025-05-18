بعد تنوع أساليب الاحتيال، كيف تحمي حسابك البنكي من الاختراق؟

لا تزال عمليات اختراق الحسابات البنكية تشكل تهديدًا قائمًا يظهر بين الحين والآخر، ويُلقي بظلاله على الأداء العام للقطاع المصرفي، ويثير قلقًا متزايدًا لدى العملاء والمستثمرين على حد سواء.

ورغم الجهود المتواصلة من البنك المركزي والبنوك العاملة بالسوق في إصدار التحذيرات وتقديم النصائح التوعوية للعملاء، فإن البعض يرى أن هذه الخطوات، على أهميتها، لا ترقى لمستوى مواجهة التحديات المتزايدة والمتطورة التي تشكلها تلك الأساليب الاحتيالية.

ويؤكد مراقبون أن مواجهة هذه الظاهرة تتطلب مقاربة أوسع، تتضمن خطوات مدروسة ومؤسسية لتعزيز حماية الحسابات البنكية، خاصة في ظل تكرار حوادث الاختراق، والتي تسببت في فقدان عدد من العملاء لمدخراتهم، ودفع البعض لإعادة التفكير في جدوى الاحتفاظ بأموالهم داخل البنوك.

وشهدت الفترة الأخيرة انتشارًا واسعًا لأساليب احتيالية متنوعة تهدف إلى اختراق حسابات العملاء، بدءًا من رسائل نصية وهمية تُبلغ العميل بإيقاف حسابه البنكي، مرورًا باتصالات هاتفية يتقمص فيها المحتالون صفة موظفي البنك ويطلبون معلومات سرية، وصولًا إلى محاولات اختراق الأجهزة الشخصية للضحايا.

ورغم حرص البنوك على التحذير المتكرر من هذه الممارسات، وتأكيدها أن جميع المعاملات الرسمية تتم من خلال الفروع مباشرة، إلا أن عددًا من العملاء لا يزالون يقعون فريسة لتلك الخدع بسبب ضعف الوعي أو غياب الخبرة في التعامل مع التكنولوجيا المصرفية الحديثة.

وفي هذا السياق، يرى خبراء مصرفيون أن البنوك مطالبة بتعزيز الإجراءات التأمينية لحسابات العملاء، بدلًا من الاعتماد فقط على الحملات التوعوية. كما يُطرح تساؤل جوهري حول مدى إمكانية اعتماد آليات تحقق إضافية، تضمن أن من يقوم بأي معاملة هو صاحب الحساب نفسه، لا سيما في ظل الإمكانات الكبيرة التي تتيحها التحول الرقمي والتكنولوجي في العمل المصرفي.

ويؤكد كثيرون أن الوقت قد حان لإعادة النظر في أنظمة الحماية الحالية، وتطوير وسائل تحقق متعددة العوامل تتجاوز مجرد الاعتماد على الرقم السري أو البيانات التقليدية التي بات من السهل الوصول إليها، خاصة بالنسبة للعملاء غير المتمرسين في التعامل مع الخدمات البنكية الرقمية.

ونقدم لكم من خلال بوابة فيتو معلومات عن كيفية حماية الحساب البنكي من السرقة بكل الطرق.

كيف تحمي حسابك البنكي من السرقة؟

احذر من الأساليب غير المرغوب فيها عبر المكالمات التليفونية، والمكالمات التي تطلب منك مراجعة بيانات حسابك البنكي. تجنب مشاركة الرقم السري المتغير الخاص به «OTP» والمرسل على الهاتف الشخصي الخاص بالعميل. يجب أيضًا تجنب مشاركة كود تفعيل خدمات البنك الإلكترونية مع أي من الأشخاص. تجنب مشاركة رمز التحقق «CVV2» الذي يتضمن 3 أرقام مدونة على ظهر البطاقة. ومن الضروري تجنب مشاركة أرقام البطاقة البلاستيكية وتاريخ انتهائها مع أشخاص آخرين. لا تسمح لأي شخص لا تعرفه أو تثق فيه بالوصول إلى الكمبيوتر الخاص بك. لا تسجل الدخول مطلقًا إلى البنك عبر الإنترنت أثناء وصول شخص آخر إلى جهاز الكمبيوتر الخاص بك. والجدير بالذكر أنه عندما يرغب العميل في تحديث البيانات الخاصة به، يجب عليه التوجه لأحد فروع البنك ولا يتم عبر الهاتف أو أي طرق أخرى، تجنبا لتعرض العميل لأيٍ من عمليات النصب والاحتيال.

نصائح لحماية حساباتك البنكية

لا تشارك مع أحد كلمة سر رسالة نصية قصيرة يتم إرسالها إلى تليفونك المحمول.

لا تشارك كلمة سر أو رموز خدمة الإنترنت البنكية.

لا تفصح عن تفاصيل شخصية ما لم تكن متأكدًا من هوية الشخص الذي تتحدث إليه.

كلمة سر تصلح لمرة واحدة يتم إنشاؤها من Secure Key الخاص بك لأي شخص.

توخَ الحذر من رسائل البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية القصيرة التي تطلب منك تحديث أو التحقق من تفاصيلك الشخصية أو تفاصيل تسجيل الدخول إلى خدمة الإنترنت البنكي الشخصية أو تفاصيل الأمان، مثل كلمات سر/قيم Secure Key أو أرقام التعريف الشخصية للبطاقات الائتمانية/بطاقات الخصم.

لا تقوم بفتح المرفقات أو تنقر على الروابط إذا كانت لديك شكوك أنها غير أصلية.

قم بتنزيل برنامج مكافحة الفيروسات لحمايتك من الفيروسات، مثل البرامج الضارة وبرامج التجسس وبرامج الإعلانات.

قم بتحديث برنامجك دائمًا لأنه يصعب على الفيروسات إصابة البرنامج المحدَّث.

إذا كانت تراودك الشكوك حول رسالة بريد إلكتروني أو رسالة نصية من أي بنك، فعليك الاتصال علي أرقامهم للتحقق قبل اتخاذ إجراء بشأنها.

يُفضل أن يعتمد العميل على الخدمات البنكية عبر الإنترنت عند الاتصال بشبكات WiFi آمنة، مثل شبكة المنزل أو العمل.

لا تحتفظ باسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بالخدمات البنكية على الإنترنت، داخل المحفظة الشخصية أو إلى جانب بطاقات الائتمان الخاصة به.

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