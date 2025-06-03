الثلاثاء 03 يونيو 2025
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محافظات

وكيل تعليم الإسماعيلية: هدوء وانضباط بامتحانات الدبلومات الفنية في يومها الخامس (صور)

جانب من العمل بغرفة
جانب من العمل بغرفة العمليات،فيتو

 أكد أيمن موسى وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية، خلال ترأسه غرفة العمليات الرئيسية لامتحانات الدبلومات الفنية والشهادة الإعدادية أن ١٢٧٧٩ طالبا وطالبة أدوا امتحان الدبلومات في اليوم الخامس بأقسامها في عدد ٥٣ لجنة بكافة أرجاء المحافظة. 

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حيث جرت الامتحانات وسط أجواء هادئة وانضباط والتزام من كافة المشاركين في العملية  الامتحانية على مستوى الإدارات التعليمية الثمانية.  

جانب من العمل بغرفة العمليات،فيتو
جانب من العمل بغرفة العمليات،فيتو
جانب من العمل بغرفة العمليات،فيتو
جانب من العمل بغرفة العمليات،فيتو

تواصل مباشر مع غرف العمليات 

 وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية، أن غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية بقيادة المهندس محمد السعيد مدير التعليم الفني  على تواصل مباشر مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية للتأكد من توافر كافة التجهيزات اللوجستية داخل كافة لجان الدبلومات 

 

جانب من العمل بغرفة العمليات،فيتو
جانب من العمل بغرفة العمليات،فيتو
جانب من العمل بغرفة العمليات،فيتو
جانب من العمل بغرفة العمليات،فيتو

تذليل كافة العقبات 

بالإضافة إلى الحرص الشديد على تذليل كافة العقبات التى قد تعوق سير العملية الامتحانية بهدوء وتسخير وتهيأة كافة الإمكانات لتوفير مناخ تربوي مناسب للطلاب أثناء أداء الامتحانات. 

جانب من العمل بغرفة العمليات،فيتو
جانب من العمل بغرفة العمليات،فيتو

تأمين لجان الدبلومات الفنية بشكل كامل

 وأشار أن اللجان مؤمنة بشكل كامل بمعرفة الأجهزة الأمنية، وذلك بالتنسيق مع مديرية الأمن والأجهزة المعنية مع الالتزام الكامل بالضوابط الامتحانية الوزارية.

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