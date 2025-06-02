بعد تحذيره من وقوع حدث جسيم، توفيق عكاشة يكشف سر رسالته الغامضة

كشف الإعلامي توفيق عكاشة عن سر الرسالة الغامضة التي نشرها منذ أيام، وتحدث فيها عن حدث جسيم سيشهده العالم خلال الفترة المقبلة، الأمر الذي أثار مخاوف نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.

كشف سر وقوع حدث جسيم

وأكد توفيق عكاشة أن الحدث الجسيم الذي تحدث عنه وقع، أمس، بالفعل في روسيا، مشيرًا إلى هجوم أوكرانيا على روسيا، من خلال عشرات الطائرات المسيرة، التي انطلقت من قلب روسيا ودمرت أكثر من 40 طائرة وقاذفات نووية روسية.

وقال توفيق عكاشة في توضيح رسالته الغامضة: "كتبته منذ أيام قليلة وحدث بالفعل فى روسيا، هذه رسالتى إلى كل الناس وتحياتى أحمد الله على هبته لي".



جدير بالذكر أن رسالة غامضة وجهها توفيق عكاشة، منذ أيام، أثارت حالة من القلق والخوف بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة أن الرسالة كانت تحمل في طياتها تحذير من حدث جسيم سيشهده العالم خلال الفترة المقبلة.

وقال توفيق عكاشة في رسالته الغامضة والمثيرة للقلق والمخاوف: "سوف يشهد العالم حدثا جسيما خلال الفترة القادمة".

وأثارت رسالة توفيق عكاشة، عن الأحداث الجسيمة التي يشهدها العالم في الفترة المقبلة، جدلًا واسعًا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، فالبعض أظهر مخاوفه قائلًا: "ربنا يستر"، في حين تساءل العديد من النشطاء عن سر الرسالة الغامضة لتوفيق عكاشة، ليكشف اليوم عكاشة عن سر رسالته.

هجوم أوكرانيا يدمر قدرات روسيا العسكرية

يذكر أن أوكرانيا نفذت هجومًا في قلب روسيا، بعشرات الطائرات المسيرة، التي دمرت أكثر من 40 طائرة روسية استراتيجية، وتسببت في إحراق الطائرات أثناء وقوفها في المدرج، منها قاذفات نووية (Tu-95، وTu-22M3)، التي تعتمد عليها روسيا في ضرب المدن الأوكرانية من مئات الكيلومترات، كما تم تدمير طائرة الإنذار المبكر (A-50)، التي تعتبر عين روسيا في السماء.

ضرب الطائرات الروسية بالمسيرات، فيتو



وتعدت الخسائر الروسية، بحسب التقديرات الاقتصادية، 2 مليار دولارًا في دقائق قليلة، ولم يتوقف الأمر على الخسائر المادية، فالخسائر الاستراتيجية فادحة وغير مسبوقة، الأمر الذي اعتبره الاستراتيجيين أنه ضربة قوية للاستخبارات الروسية "الكي جي بي" وضربة قوية لمجهود موسكو الحربي الذي قامت به منذ 3 سنوات.

في أعقاب الهجمات الأوكرانية، أعلنت روسيا عن تنفيذ ضربات جوية مكثفة على أوكرانيا، مستخدمة صواريخ باليستية وفرط صوتية، ما ألحق أضرارًا جسيمة بالبنية التحتية الأوكرانية، كما تم تدمير 162 مسيّرة أوكرانية خلال الليلة الماضية، غالبيتها في منطقتي كورسك وبيلجورود الحدوديتين مع أوكرانيا.

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