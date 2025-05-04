الأحد 04 مايو 2025
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خارج الحدود

شركات طيران عالمية جديدة تعلن وقف رحلاتها لإسرائيل بسبب الصاروخ اليمني

سقوط صاروخ يمني بمطار
سقوط صاروخ يمني بمطار بن جوريون

انضمت شركة الطيران العالمية" ويز" إلى سابقتها من الشركات وأعلنت توقف رحلاتها إلى إسرائيل حتى الثلاثاء المقبل. 

بينما أعلنت شركة الطيران راين تعليق رحلاتها إلى إسرائيل، كذلك أرجأت شركة الطيران الأمريكية يونايتد رحلة لها إلى تل أبيب. 

وكانت القناة 12 أفادت نقلا عن مصادر لم تسمها بأن شركتا الطيران السويسرية والأسترالية أعلنتا إلغاء الرحلات الجوية إلى إسرائيل.  

كما أعلنت شركة لوفتهانزا الألمانية تعليق رحلاتها الجوية إلى تل أبيب اليوم. 

ومن جانبها ألغت سويسرا والنمسا رحلاتهما إلى إسرائيل في الساعات المقبلة. 

وعادت طائرة الخطوط الجوية الهندية إلى الهند قبل هبوطها في مطار بن جوريون.

وكانت قيادة منظومات الدفاع الجوي في جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلنت عن فتح تحقيق عقب سقوط صاروخ يمني بمطار بن جوريون

وأدى ذلك لتعليق حركة القطارات مؤقتا في محطة مطار بن جوريون، وعلى الخطوط المتجهة إلى القدس.

وأعربت عن مخاوف في إسرائيل بأن تقرر شركات طيران دولية تعليق رحلاتها بسبب استهدافات مطار بن جوريون.

وأعلنت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، عن رئيس لجنة موظفي هيئة الطيران المدني وجود مصاب جراء سقوط الصاروخ بالقرب من مبنى الركاب رقم 3.

وأوضحت الإذاعة الإسرائيلية وجود قلق في القيادة الأمنية سببه إصابة المطار رغم حمايته بأربع طبقات دفاعية ضد الصواريخ وسقط في قلب المطار، مشيرة أن الرأس الحربي للصاروخ اليمني كان كبيرا للغاية مما تسبب في موجة انفجارات هائلة.

وسجل الإسعاف الإسرائيلي 8 إصابات نتيجة موجة الانفجار قرب مطار بن جوريون.

وأوضحت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي نقلا عن مسئول أمني أن منظومتا ثاد الأمريكية وآرو حيتس أخفقتا على ما يبدو باعتراض صاروخ يمني.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي رصد إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه مركز إسرائيل.

وفي الوقت ذاته، أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية أن صفارات الإنذار دوت في تل أبيب والقدس ومستوطنات بالضفة جراء إطلاق صاروخ من اليمن.

كما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن منظومات الدفاع الجوي تطلق صواريخ اعتراضية باتجاه صاروخ أطلق من اليمن، بالإضافة الي سماع دوي انفجارات في محيط مطار بن جوريون.

ومن جانبها أعلنت القناة 12 الإسرائيلية عن وقف الرحلات القادمة والمغادرة من مطار بن جوريون، وفرار ملايين الإسرائيليين إلى الملاجئ بعد إطلاق صاروخ من اليمن.

وقبل وقت سابق، قالت صحيفة هآرتس: إن عدد الجنود الإسرائيليين القتلى بغزة وصل إلى 6 منذ أن قررت إسرائيل خرق وقف إطلاق النار. 

مقتل 6 جنود إسرائيليين منذ خرق الاحتلال وقف إطلاق النار بغزة 

ونقلت الصحيفة عن مصادر أن عددا كبيرا من الضباط والجنود أخطروا قادتهم بنيتهم عدم الالتزام بالقتال في إطار توسيع عملية.

 

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إسرائيل الخطوط الجوية الهندية الطيران السويسري إلغاء الرحلات الجوية هيئة الطيران المدني جيش الاحتلال

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