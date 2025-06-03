وزير التموين من الدقهلية: استمرار أسواق اليوم الواحد لتخفيف الأعباء.. المواطن في صميم اهتمام الدولة، والجولات الميدانية ستتواصل لمتابعة تنفيذ المشروعات على أرض الواقع

في زيارة ميدانية حملت رسائل دعم ومتابعة مباشرة، تفقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، عددًا من المنشآت التموينية والمشروعات الاستراتيجية في محافظة الدقهلية، برفقة اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، واللواء وليد أبو المجد نائب وزير التموين، وعدد من قيادات الوزارة.

منشآت تخزينية ومطاحن تغذي 8 محافظات

بدأت الجولة بتفقد صومعة سندوب بالمنصورة، التابعة لشركة مطاحن شرق الدلتا، والتي تضم 8 خلايا تخزين بسعة إجمالية 30 ألف طن.

وأُعلن أن الكمية الحالية داخل الصومعة بلغت 3560 طنًا من القمح المستورد، بالإضافة إلى 21375 طنًا من القمح المحلي لموسم 2025.

كما تفقد الوزير مطحن سلندرات سندوب التابع لنفس الشركة، والذي تم تطويره ليصل إلى قدرة طَحن 500 طن يوميًا، ويُنتج حاليًا 315 طنًا من الدقيق المدعّم لتلبية احتياجات المحافظة.

شركة مطاحن شرق الدلتا: عملاق التوريد في 8 محافظات

تُغطي الشركة محافظات: الشرقية، الدقهلية، دمياط، بورسعيد، السويس، الإسماعيلية، شمال سيناء، وجنوب سيناء، من خلال 14 موقعًا تشمل مطاحن، مخازن، ومخابز.

كما تمتلك الشركة 3 مخازن للأقماح بسعة 90 ألف طن، و6 مخابز بطاقة 180 جوال يوميًا، بالإضافة إلى مصنع مكرونة ينتج 500 طن يوميًا، و23 مستودعًا بطاقة 3,040 طن، وأساطيل نقل بطاقة 3250 طن.

مضارب الأرز والمكرونة.. إنتاج محلي في خدمة المواطن

زار الوزير أيضًا شركة مضارب الدقهلية، حيث تابع عمليات التطوير بمضرب شطاوي (60 طن أرز يوميًا) ومضرب كفرنسيم بدكرنس (80 طن أرز يوميًا)، إضافة إلى مصنع المكرونة بطاقة 30 طنًا يوميًا.

كما تفقد أحد مخازن الشركة العامة لتجارة الجملة في مدينة المنصورة، مشددًا على ضرورة استمرار ضخ السلع التموينية للمنافذ المنتشرة بالمحافظة بشكل منتظم.

سوق اليوم الواحد.. أسعار مخفّضة حتى العيد

وشملت الجولة زيارة سوق اليوم الواحد بشارع قناة السويس في المنصورة، حيث أكد الوزير استمرار المبادرة حتى عيد الأضحى، مشيرًا إلى طرح سلع بتخفيضات تصل إلى 30%.

وجاءت الأسعار كالآتي:

كيلو لحم (كافة الأنواع): 275 جنيهًا

كيلو ضأن بلدي: 290 جنيهًا

كرتونة بيض (30 بيضة): بين 95 و100 جنيه.

وأشار الوزير إلى أهمية هذه المبادرات في تخفيف الأعباء عن المواطنين، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وخصوصًا في ظل توافر السلع بكميات كافية وأسعار مدروسة.

المنطقة اللوجستية ومول المنصورة.. مشروع ضخم في قلب الدلتا

اختتم الوزير جولته بزيارة المنطقة اللوجستية العملاقة في المنصورة، والتي تُقام على مساحة 52 فدانًا، باستثمارات تصل إلى 4 مليارات جنيه، وتُوفر 20 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

ووفق تصريحات حسام الجراحي، القائم بأعمال رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، فإن نسبة التنفيذ وصلت إلى 60٪، بقيمة استثمارية 2.5 مليار جنيه، ومن المقرر تسليم المحال في نوفمبر 2025، مع تشغيل كامل للمنطقة في أبريل 2026.

وتتولى شركة "مراكز" تنفيذ المشروع، والذي يتضمن: مولات، سينمات، ملاهي، نادي رياضي، مجمع مدارس، وخدمات لوجستية.

وزير التموين: استمرار فعاليات سوق اليوم الواحد حتى العيد

وفي كلمته، أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، استمرار فعاليات "سوق اليوم الواحد" بمحافظة الدقهلية حتى حلول عيد الأضحى المبارك، مشيرًا إلى أن المبادرات تسير بوتيرة منتظمة وبتعاون مثمر بين القطاعين العام والخاص.

وأشاد الوزير بالدور المحوري الذي تلعبه المحافظة في تنفيذ المبادرات التموينية والتنموية، وحرصها على ضمان توفر السلع الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين.

وأضاف الوزير أن الشركات المشاركة في هذه المبادرات، سواء من القطاع الحكومي أو الخاص، أثبتت كفاءتها العالية، لا سيما جهاز "مستقبل مصر" والمنافذ الثابتة والمتنقلة المنتشرة في المحافظة، والتي كان لها دور بارز في دعم الأسواق وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وفي ختام كلمته، وجه وزير التموين شكره وتقديره لمحافظ الدقهلية وكل القائمين على تنفيذ هذه المبادرات، مؤكّدًا أن المواطن المصري سيظل في صميم اهتمام الدولة، وأن الجولات الميدانية ستتواصل لمتابعة تنفيذ المشروعات على أرض الواقع.

توفير احتياجات المواطنين من السلع التموينية والغذائية

ومن جانبه أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، أنه يتابع بشكل شخصي مراحل العمل بالمنطقة اللوجستية وزراها عدد من المرات، للوقوف على سير العمل فيها، وتذليل أي عقبات، وإزالة أي معوقات، وأضاف أنه على ثقة كاملة أن هذا المشروع سيحقق تطلعات أبناء الدقهلية، معربا عن سعادته وتقديره بزيارة وزير التموين، مؤكدا أننا جميعا شركاء في العمل الوطني الذي يحقق رضا المواطنين وهذه مسئوليتنا وعنوان الجمهورية الجديدة وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتحقيق آمال وتوفير احتياجات المواطنين، ونعمل بروح الفريق الواحد مع كافة الوزارات المعنية لضمان توفير كل احتياجات المواطنين من السلع التموينية والغذائية.

وفي ختام الزيارة، تقدم اللواء طارق مرزوق بخالص الشكر للدكتور شريف فاروق، مثمنًا زيارته التي تعكس مدى الاهتمام الحكومي المباشر بتطوير الخدمات التموينية ومراقبة جودتها ميدانيًا، كما وجه الشكر لكافة العاملين في قطاع التموين بالدقهلية، على جهودهم المستمرة في تلبية احتياجات المواطنين، مؤكدًا استمرار الدعم الكامل من المحافظة لكافة المبادرات والمشروعات التي تخدم المواطن بشكل مباشر.

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