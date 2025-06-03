60 ٪ نسبة تنفيذ المنطقة اللوجستية بالدقهلية بـ 2.5 مليار جنيه

أجرى الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، جولة تفقدية لأعمال إنشاء أكبر منطقة لوجستية وتجارية بمحافظة الدقهلية، وذلك برفقة اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، وذلك في إطار خطة الدولة لتطوير البنية التحتية التجارية واللوجستية.

التموين: ٤ مليار جنيه استثمارات المنطقة اللوجستية

المشروع يُقام على مساحة 52 فدانًا، وتبلغ استثماراته الإجمالية نحو 4 مليارات جنيه، ومن المتوقع أن يوفر ما يقرب من 20 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة عند اكتماله.

وخلال مؤتمر صحفي عقد في موقع المشروع، أوضح حسام الجراحي، مساعد وزير التموين لشؤون الرقابة والقائم بأعمال رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن نسبة تنفيذ الأعمال وصلت إلى 60٪، بقيمة تجاوزت 2.5 مليار جنيه حتى الآن.

وأضاف الجراحي أن تسليم المحال التجارية داخل المول التجاري المخصص بالمنطقة سيبدأ في نوفمبر المقبل، على أن يتم التشغيل الكامل لكافة مكونات المنطقة في أبريل 2026. كما أشار إلى توافر بضائع داخل الموقع بقيمة تُقدر بـ300 مليون جنيه.

الجدير بالذكر أن شركة "مراكز" تتولى تنفيذ وتطوير المشروع، والذي يضم في مرحلته الأولى مولات تجارية، دور سينما، مناطق ترفيهية وملاهٍ، فيما تشمل المرحلة الثانية ناديًا رياضيًا اجتماعيًا، مجمع مدارس، إلى جانب خدمات لوجستية متكاملة.

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