الثلاثاء 03 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

60 ٪ نسبة تنفيذ المنطقة اللوجستية بالدقهلية بـ 2.5 مليار جنيه

حسام الجراحي مساعد
حسام الجراحي مساعد وزير التموين
ads

أجرى الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، جولة تفقدية لأعمال إنشاء أكبر منطقة لوجستية وتجارية بمحافظة الدقهلية، وذلك برفقة اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، وذلك في إطار خطة الدولة لتطوير البنية التحتية التجارية واللوجستية.

 

 التموين: ٤ مليار جنيه استثمارات المنطقة اللوجستية

 

المشروع يُقام على مساحة 52 فدانًا، وتبلغ استثماراته الإجمالية نحو 4 مليارات جنيه، ومن المتوقع أن يوفر ما يقرب من 20 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة عند اكتماله.

وخلال مؤتمر صحفي عقد في موقع المشروع، أوضح حسام الجراحي، مساعد وزير التموين لشؤون الرقابة والقائم بأعمال رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن نسبة تنفيذ الأعمال وصلت إلى 60٪، بقيمة تجاوزت 2.5 مليار جنيه حتى الآن.

 

وأضاف الجراحي أن تسليم المحال التجارية داخل المول التجاري المخصص بالمنطقة سيبدأ في نوفمبر المقبل، على أن يتم التشغيل الكامل لكافة مكونات المنطقة في أبريل 2026. كما أشار إلى توافر بضائع داخل الموقع بقيمة تُقدر بـ300 مليون جنيه.

 

الجدير بالذكر أن شركة "مراكز" تتولى تنفيذ وتطوير المشروع، والذي يضم في مرحلته الأولى مولات تجارية، دور سينما، مناطق ترفيهية وملاهٍ، فيما تشمل المرحلة الثانية ناديًا رياضيًا اجتماعيًا، مجمع مدارس، إلى جانب خدمات لوجستية متكاملة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور شريف فاروق وزير التموين المنطقة اللوجستية المول التجاري جهاز تنمية التجارة شريف فاروق وزير التموين محافظ الدقهلية

مواد متعلقة

كيف تؤمن وزارة التموين احتياجات المصريين من اللحوم قبل عيد الأضحى؟ (إنفوجراف)

وزير التموين يتفقد مطحن سندوب بالدقهلية بعد تطويره لرفع كفاءة إنتاج الدقيق المدعم

الأكثر قراءة

الشهادة الإعدادية، امتحان الجبر يدفع طالبة لإلقاء نفسها من الطابق الثاني بمدرسة بالغربية

قولا واحدا، خبير لوائح يكشف موعد انتهاء عقد زيزو وموقف الأهلي من إعلان التعاقد

ما تحملتيه فوق مقدرة البشر، رسالة مؤثرة من ساويرس للطبيبة آلاء النجار

الله ينتقم منك يا أمريكا، وداع مؤثر ومبكي من أطفال لأمهم شهيدة المساعدات برفح (فيديو)

وداعًا سيدة المسرح العربي، الموت يغيب الفنانة الكبيرة سميحة أيوب

قرار رسمي من مجلس الفيفا بشأن لمس الكرة مرتين

محمد بن راشد يوجه رسالة لـ 19 مليون مصري

ضبط 4 شباب اقتحموا لجان امتحانات الإعدادية بالعجمي بأسلحة بيضاء (صور)

خدمات

المزيد

أسعار لفات الألومنيوم 6 مم تسجل 155.5 ألف جنيه

سعر القصدير اليوم الثلاثاء (آخر تحديث)

سعر كيلو السكر اليوم الثلاثاء بالأسواق

تحديث الصناعة يستعرض الفرص الاستثمارية الواعدة التي تستهدفها "الحكومة" لتوطين الإنتاج المحلي

المزيد

انفوجراف

كيف تؤمن وزارة التموين احتياجات المصريين من اللحوم قبل عيد الأضحى؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أمين مجمع البحوث الإسلامية: الإمام الشافعي كان نموذجا فريدا في جمعه بين الأصالة والمعاصرة

آل البيت النبوي في مصر، السيدة نفيسة الكبرى عمة "نفيسة الصغرى" ودُفنت في الخلوة

ما معنى الإفراد والقِران والتمتع في الحج وما أفضلها؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية