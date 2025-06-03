الثلاثاء 03 يونيو 2025
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أخبار مصر

وزير التموين يتفقد مطحن سندوب بالدقهلية بعد تطويره لرفع كفاءة إنتاج الدقيق المدعم

وزير التموين ومحافظ
وزير التموين ومحافظ الدقهلية
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قام الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، يرافقه اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، بتفقد مطحن سلندرات سندوب التابع لشركة مطاحن شرق الدلتا، في جولة ميدانية تهدف لمتابعة سير العمل وتقييم جاهزية المنشآت التموينية. 

كما شارك في الجولة الدكتور علاء ناجي، الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وعدد من قيادات الوزارة.

ويأتي ذلك في إطار خطة الوزارة لتحديث البنية التحتية لقطاع المطاحن، حيث شهد مطحن سندوب مؤخرًا أعمال تطوير رفعت طاقته الإنتاجية إلى 500 طن يوميًا، فيما تبلغ القدرة التشغيلية الحالية 400 طن، مع إنتاج فعلي يصل إلى 315 طن من الدقيق يوميًا. 

 

ويُعد هذا الإنتاج ركيزة أساسية لتلبية احتياجات محافظة الدقهلية من الدقيق المدعم.

 

شركة مطاحن شرق الدلتا: منظومة متكاملة تخدم 8 محافظات

 

تغطي شركة مطاحن شرق الدلتا نطاقًا جغرافيًا واسعًا يشمل 8 محافظات: الشرقية، الدقهلية، دمياط، بورسعيد، السويس، الإسماعيلية، شمال سيناء، وجنوب سيناء. وتضم الشركة 14 موقعًا موزعة ما بين مطاحن ومخابز ومصانع مكرونة ومستودعات، بطاقة طحن إجمالية تصل إلى 2,750 طن قمح يوميًا.

 

وفيما يتعلق بالبنية التخزينية، تمتلك الشركة 3 مخازن رئيسية بسعة إجمالية تصل إلى 90 ألف طن لتخزين الأقماح المحلية والمستوردة، إضافة إلى 6 مخازن لإنتاج الخبز المدعم بطاقة 180 جوال يوميًا.

 

قدرات إنتاجية ونقل عالية

وتضم الشركة أيضًا مصنعًا لإنتاج المكرونة بطاقة يومية تبلغ 500 طن، وتشرف على 23 مستودعًا لتوزيع الدقيق والمنتجات الغذائية، بطاقة إجمالية تصل إلى 3,040 طن يوميًا. وتدعم هذه المنظومة أسطول نقل مكوّن من 114 سيارة بإجمالي حمولة 3,250 طن، إلى جانب 14 شونة وبنكر بسعة تخزينية تصل إلى 100 ألف طن.

 

وتُظهر مؤشرات النشاط السنوي أن متوسط كمية القمح المستلمة سنويًا تبلغ نحو 81,500 طن، ما يعكس كفاءة الشركة في إدارة سلاسل التوريد وتأمين الاحتياجات التموينية بالمحافظات التابعة.

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