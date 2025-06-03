وزير التموين: استمرار "سوق اليوم الواحد" بالدقهلية حتى عيد الأضحى.. وإطلاق المرحلة الثانية قبل نهاية العام

أعلن الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن استمرار فعاليات مبادرة "سوق اليوم الواحد" بمحافظة الدقهلية حتى حلول عيد الأضحى المبارك، مشيرًا إلى أن المبادرة تشهد انتظامًا ملحوظًا بفضل التعاون المثمر بين القطاعين العام والخاص.

جاء ذلك خلال زيارة الوزير الميدانية إلى المحافظة، أكد أهمية الدور الذي تلعبه الدقهلية في دعم وتنفيذ المبادرات التموينية والتنموية، مع التركيز على توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

إطلاق المرحلة الثانية من مشروعات "سوق اليوم الواحد" قبل نهاية العام

وأشار الدكتور فاروق إلى أن الاستعدادات جارية لإطلاق المرحلة الثانية من مشروعات "سوق اليوم الواحد"، والمتوقع تدشينها رسميًا قبل نهاية العام الجاري.

كما أوضح أن باب التسجيل للمشاركين الجدد سيفتح اعتبارًا من أبريل المقبل، في إطار توسيع نطاق المبادرة.

وأضاف أن الشركات الحكومية والخاصة المشاركة أثبتت جدارة كبيرة، وخصّ بالذكر جهاز "مستقبل مصر" والمنافذ الثابتة والمتنقلة التي أسهمت بشكل مباشر في استقرار السوق المحلي وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وفي سياق متصل، كشف الوزير عن استمرار الاجتماعات التنسيقية مع عدد من المطورين العقاريين تمهيدًا لإطلاق مشروع تجاري جديد بمنطقة التجمع الخامس في القاهرة الجديدة، حيث بلغت نسبة الإنجاز حتى الآن نحو 60%. ولفت إلى أن غرفة العمليات التابعة للوزارة تتابع تنفيذ المشروع أسبوعيًا تحت إشرافه المباشر، وبالتنسيق مع محافظة القاهرة الجديدة.

وفي ختام تصريحاته، وجّه الدكتور فاروق الشكر لمحافظ الدقهلية وكل الفرق المعنية بتنفيذ المبادرات، مؤكدًا أن المواطن يظل محور اهتمام الدولة، وأن الجولات الميدانية ستتواصل لضمان التنفيذ الفعلي على أرض الواقع.

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