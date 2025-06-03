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وزير التموين يتفقد اليوم بعض المنشآت التموينية بالدقهلية استعدادًا لعيد الأضحى

الدكتور شريف فاروق
الدكتور شريف فاروق وزير التموين،فيتو
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يتفقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الثلاثاء،  بعض المنشآت التموينية بمحافظة الدقهلية، لمتابعة انتظام العمل داخل تلك المنشآت، والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين استعدادًا لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

 

وتشمل جولة الوزير عددًا من المواقع الحيوية بالمحافظة، أبرزها الصوامع التابعة للوزارة، وشركات الجملة، ومكاتب خدمة المواطنين المطورة، بهدف التأكد من كفاءة البنية التحتية التموينية وسير العمل وفقًا للمعايير المحددة.

 

و من المقرر أن يتفقد الدكتور شريف فاروق مشروع  المنطقة اللوجستية بمحافظة الدقهلية، والذي تقام على مساحة 52 فدانًا باستثمارات قد تصل إلى 4 مليارات جنيه، ويوفر نحو 20 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء المحافظة.

ويجري تنفيذ المشروع على مرحلتين، حيث تتضمن المرحلة الأولى إنشاء مولات تجارية، ودور عرض سينمائي، وملاهي، ومناطق ترفيهية، فيما تشمل المرحلة الثانية إنشاء نادي رياضي اجتماعي، ومجمع مدارس، ومنطقة خدمات لوجستية متكاملة.

وتشمل جولة وزير التموين كذلك زيارة عدد من أسواق اليوم الواحد وشوادر بيع الأضاحي ومنافذ المجمعات الاستهلاكية المنتشرة بمحافظة الدقهلية، للاطمئنان على توافر السلع الأساسية واللحوم بكميات مناسبة وأسعار ملائمة للمواطنين قبل حلول عيد الأضحى.

تأتي هذه الجولة في إطار جهود وزارة التموين والتجارة الداخلية لتعزيز منظومة الأمن الغذائي وتطوير البنية التحتية للخدمات التموينية على مستوى المحافظات، بما يواكب متطلبات المواطنين ويوفر احتياجاتهم بشكل لائق ومنتظم.

 

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استقبال عيد الأضحى الدكتور شريف فاروق وزير التموين المجمعات الاستهلاكية

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