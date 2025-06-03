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رياضة

مشوار بيراميدز في كأس مصر قبل مواجهة الزمالك

بيراميدز، فيتو
بيراميدز، فيتو

يلتقي فريق بيراميدز نظيره الزمالك في مواجهة مرتقبة بعد غد الخميس في نهائي كأس مصر.

 

مشوار بيراميدز في كأس مصر

بدأ بيراميدز مشواره في كأس مصر بفوز كبير على المنصورة (3-0) في دور الـ32 ثم فاز على المقاولون العرب (2-0) في دور الـ16  ثم تخطي إنبي (2-1) في دور الثمانية قبل أن يحقق فوزًا عريضًا على البنك الأهلي (4-0) في نصف النهائي.

 

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في نهائي كأس مصر

وقرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم إقامة مباراة نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز في الثامنة والنصف مساء الخميس المقبل 5 يونيو  بدلًا من إقامتها في الثامنة مساء لتزامن ذلك مع موعد الإفطار يوم وقفة عرفات.

 

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز

تنقل قناة أون سبورت 1 مباراة الزمالك وبيراميدز فى نهائى كأس مصر.
 

تأهل الزمالك وبيراميدز الي نهائي كاس مصر

وتأهل فريق الزمالك إلى نهائي كأس مصر على حساب سيراميكا بنتيجة 2-1.

افتتح عبدالله السعيد التسجيل للزمالك من ضربة جزاء ثم تعادل أيمن موكا لسيراميكا، قبل أن يخطف زيزو تذكرة النهائي في الدقيقة 90.
وكان بيراميدز تخطى عقبة البنك الأهلي برباعية نظيفة ليتأهل إلى نهائي كأس مصر.

مباراة الزمالك ضد بيراميدز فى نهائى كأس مصر

مباراة الخميس القادم نهائي مكرر بين الفريقين لنهائي نسخة 2018–2019 والتي حسمها الزمالك بثلاثية نظيفة 

يأمل بيراميدز في حصد ثاني بطولة لكأس مصر في تاريخه والدفاع عن اللقب الذي توج به النسخة الماضية.

ويسعى الزمالك صاحب 28 لقب بلبطولة للحفاظ على آماله بعدم الخروج من موسم خالي الوفاض بعد وداع بطولتي الكونفدرالية الأفريقية وكأس الرابطة المحلية، وابتعاده عن المنافسة على درع الدوري المصري الممتاز.

بيراميدز يشكر الرىيس السيسي 

 وجه نادي بيراميدز رسالة شكر للرئيس عبد الفتاح السيسي  عبر بيان رسمي نشره منذ قليل.

جاء ذلك ردا على تهنئة الرئيس السيسي للفريق بحصوله على لقب دوري أبطال إفريقيا.

بيراميدز بطلا لدوري أبطال إفريقيا 

 وفاز فريق بيراميدز  على فريق صن داونز الجنوب أفريقي الأحد في إياب نهائى دوري أبطال أفريقيا بهدفين مقابل هدف بعد انتهاء لقاء الذهاب بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق فى جنوب أفريقيا، ليتوج الفريق السماوي باللقب القاري الأول فى تاريخه.

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