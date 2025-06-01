بعد التتويج بلقب أفريقيا، بيراميدز يتأهل لـ كأس العالم للأندية وبطولة إنتركونتيننتال

ضمن فريق بيراميدز المشاركة ببطولة كأس إنتركونتيننتال 2025 بالإضافة إلى تأهله الي نهائيات كأس العالم للأندية 2029. بعد تتويجه بلقب دوري أبطال أفريقيا علي حساب صن داونز الجنوب أفريقي بنتيجة 3_1 إجمالي نتيجة المباراتين.

ويضمن بيراميدز الحصول على 9.5 ملايين دولار من الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا مكافأة تأهله إلى كأس العالم للأندية 2029.

كما أنه في حال فوز بيراميدز بمباراته في إنتركونتيننتال سوف يحصل على 2 مليون دولار.

مباراة بيراميدز وصن داونز

دخل فريق بيراميدز التاريخ من أوسع أبوابه وحقق إنجازا لأول مرة في تاريخه بالفوز بأول القابه القارية في ثاني مشاركة له بدوري أبطال أفريقيا.

وتوج بيراميدز بلقب دوري أبطال أفريقيا علي حساب صن داونز

ويعد لقب دوري أبطال أفريقيا اللقب الثاني لفريق بيراميدز من انتقال ملكيته من الأسيوطي للاهرام موسم 2018 ثم تغيير اسمه الي بيراميدز.

وفاز بيراميدز بلقب كأس مصر الموسم الماضي.

بيراميدز بطلا لدوري أبطال أفريقيا

دوري أبطال أفريقيا، توج نادي بيراميدز بلقب دوري أبطال أفريقيا لأول مرة في تاريخه بعد فوزه على صن داونز بهدفين مقابل هدف في إياب نهائي البطولة على ملعب الدفاع الجوي.

مباراة بيراميدز وصن داونز

وسجل فيستون ماييلي لاعب بيراميدز الهدف الأول لفريقه في مرمى صن داونز بالدقيقة 24.

فيما أحرز أحمد سامي هدف بيراميدز الثاني في الدقيقة 57 من عمر اللقاء من ضربة رأس.

سجل رينيرز لاعب صن داونز الهدف الأول في مرمى بيراميدز في الدقيقة 75.

واستمرت محاولات صن داونز لتسجيل هدف بعد ان احتسب الحكم 10 دقائق وقت بدلا من الضائع ولكن نجح بيراميدز في حسم اللقب لصالحه.

وأعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة صن داونز في إطار نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

تشكيل بيراميدز أمام صن داونز

وجاء تشكيل بيراميدز على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي - محمود مرعي - أحمد سامي - محمد الشيبي

خط الوسط: مهند لاشين - وليد الكرتي - بلاتي توريه - أحمد عاطف قطة - رمضان صبحي

خط الهجوم: فيستون ماييلي

وتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - علي جبر - كريم حافظ - مصطفى فتحي - إبراهيم عادل - مروان حمدي - عبد الرحمن مجدي - يوسف أوباما - أحمد توفيق

نتيجة مباراة الذهاب بين صن داونز وبيراميدز

وانتهى لقاء الذهاب بين صن داونز وبيراميدز بالتعادل الإيجابي 1-1 في المباراة التي جرت في بريتوريا وسجل وليد الكرتي هدف التعادل القاتل في الدقيقة 94 من المباراة.

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