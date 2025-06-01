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رياضة

بعد 7 مواسم من تأسيسه، بيراميدز يحقق أول ألقابه الإفريقية

بيراميدز، فيتو
بيراميدز، فيتو

دخل فريق بيراميدز التاريخ من أوسع أبوابه وحقق لأول مرة في تاريخه الفوز بأول ألقابه القارية في ثاني مشاركة له بدوري أبطال أفريقيا وبعد 7 سنوات من تأسيسه.

وتوج بيراميدز بلقب دوري أبطال أفريقيا على حساب صن داونز. 

وبعد فوزه بكأس مصر الموسم الماضي يعد لقب دوري أبطال أفريقيا اللقب الثاني لفريق بيراميدز من انتقال ملكيته من الأسيوطي لبيراميدز موسم 2018 ثم تغيير اسمه إلى بيراميدز.

دوري أبطال أفريقيا، توج نادي بيراميدز بلقب دوري أبطال أفريقيا لأول مرة في تاريخه بعد فوزه على صن داونز بهدفين مقابل هدف في إياب نهائي البطولة على ملعب الدفاع الجوي.

بيراميدز بطلا لدوري أبطال أفريقيا

وسجل فيستون ماييلي لاعب بيراميدز الهدف الأول لفريقه في مرمى صن داونز بالدقيقة  24.

فيما أحرز أحمد سامي هدف بيراميدز الثاني في الدقيقة 57 من عمر اللقاء من ضربة رأس.

سجل رينيرز لاعب صن داونز الهدف الأول في مرمى بيراميدز في الدقيقة 75.

واستمرت محاولات صن داونز لتسجيل هدف بعد ان احتسب الحكم 10 دقائق وقت بدلا من الضائع ولكن نجح بيراميدز في حسم اللقب لصالحه.

وأعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة صن داونز في إطار نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

 

 

 

 

 

 

تشكيل بيراميدز أمام صن داونز

وجاء تشكيل بيراميدز على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي - محمود مرعي - أحمد سامي - محمد الشيبي

خط الوسط: مهند لاشين - وليد الكرتي - بلاتي توريه - أحمد عاطف قطة - رمضان صبحي

خط الهجوم: فيستون ماييلي

وتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - علي جبر - كريم حافظ - مصطفى فتحي - إبراهيم عادل - مروان حمدي - عبد الرحمن مجدي - يوسف أوباما - أحمد توفيق

 

نتيجة مباراة الذهاب بين صن داونز وبيراميدز 

وانتهى لقاء الذهاب بين صن داونز وبيراميدز بالتعادل الإيجابي 1-1 في المباراة التي جرت في بريتوريا وسجل وليد الكرتي هدف التعادل القاتل في الدقيقة 94 من المباراة.

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