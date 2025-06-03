الزمالك وبيراميدز يتنافسان لخطف لاعب مودرن سبورت

دخل ناديي الزمالك وبيراميدز في منافسة من أجل الحصول على خدمات أحمد يوسف لاعب وسط نادي مودرن سبورت خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وبدأ بيراميدز في دخول في مفاوضات مع اللاعب قبل مخاطبة نادي مودرن رسميا لكن الزمالك دخل معه في منافسة لضم اللاعب ايضا.

ولم يحدد اللاعب وجهته القادمة لاسيما ان عقده ما زال مستمرا مع ناديه الحالي.

انضمام لاعب إنبي إلى مودرن سبورت

وأعلن مجلس إدارة نادي مودرن سبورت عن إتمام التعاقد مع أحمد يوسف لاعب فريق إنبي لمدة ثلاثة مواسم ونصف خلال الميركاتو الشتوي الماضي.

وكان لاعب الوسط أحمد يوسف مواليد"1999" أحد الركائز الأساسية لفريق إنبي وأحد المواهب الكبيرة في مسابقة الدوري المصري خلال الآونة الأخيرة وعلى المستوى الدولي كان أحد عناصر منتخب مصر للشباب.

مودرن سبورت يوجه الشكر لمدرب الفريق عبد الحق بن شيخة

وجه مجلس إدارة نادي مودرن سبورت برئاسة الدكتور وليد دعبس الشكر للمدير الفني الجزائري عبد الحق بن شيخة عن الفترة التي قضاها مع الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة الماضية.

وتمنى له التوفيق في المرحلة المقبلة في مسيرته التدريبية.

إلغاء الهبوط في الدوري المصري الممتاز

وقررت رابطة الأندية بعد اتفاق الأندية إلغاء الهبوط في الدوري المصري الموسم الجاري وصعود 3 من دوري المحترفين على أن يهبط 4 فرق الموسم المقبل.

واستفاد من القرار 6 أندية ومنهم مودرن سبورت

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