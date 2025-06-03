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موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في نهائي كأس مصر والقناة الناقلة

الزمالك وبيراميدز،
الزمالك وبيراميدز، فيتو

يستعد فريقا الزمالك وبيراميدز للقائهما المنتظر والمرتقب الخميس القادم في نهائي كأس مصر  موسم "2024-2025" على ستاد القاهرة الدولي.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في نهائي كأس مصر

وقرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم إقامة مباراة نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز في الثامنة والنصف مساء الخميس المقبل 5 يونيو وذلك بدلًا من إقامتها في الثامنة مساء لتزامن ذلك مع موعد الإفطار يوم وقفة عرفات.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز

تنقل قناة أون سبورت 1 مباراة الزمالك وبيراميدز فى نهائى كأس مصر.
 

تأهل الزمالك وبيراميدز الي نهائي كاس مصر

و تأهل فريق الزمالك إلى نهائي كأس مصر على حساب سيراميكا بنتيجة 2-1.

افتتح عبدالله السعيد التسجيل للزمالك من ضربة جزاء ثم تعادل أيمن موكا لسيراميكا، قبل أن يخطف زيزو تذكرة النهائي في الدقيقة 90.
وكان بيراميدز تخطى عقبة البنك الأهلي برباعية نظيفة ليتأهل إلى نهائي كأس مصر.

مباراة الزمالك ضد بيراميدز فى نهائى كأس مصر

 مباراة الخميس القادم نهائي مكرر بين الفريقين لنهائي نسخة 2018–2019 والتي حسمها الزمالك بثلاثية نظيفة 

يأمل بيراميدز في حصد ثاني بطولة لكأس مصر في تاريخه والدفاع عن اللقب الذي توج به النسخة الماضية.

ويسعى الزمالك للحفاظ على آماله بعدم الخروج من موسم خالي الوفاض بعد وداع بطولتي الكونفدرالية الأفريقية وكأس الرابطة المحلية، وابتعاده عن المنافسة على درع الدوري المصري الممتاز.

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