بيان رسمي، بيراميدز يوجه رسالة إلى الرئيس السيسي

وجه نادي بيراميدز رسالة شكر للرئيس عبد الفتاح السيسي عبر بيان رسمي نشره منذ قليل.

جاء ذلك ردا على تهنئة الرئيس السيسي للفريق بحصوله على لقب دوري أبطال إفريقيا.

وهنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي فريق بيراميدز بعد فوزه بدوري أبطال أفريقيا.

بيراميدز بطلا لدوري أبطال إفريقيا

وفاز فريق بيراميدز على فريق صن داونز الجنوب أفريقي الأحد في إياب نهائى دوري أبطال أفريقيا بهدفين مقابل هدف بعد انتهاء لقاء الذهاب بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق فى جنوب أفريقيا، ليتوج الفريق السماوي باللقب القاري الأول فى تاريخه.

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