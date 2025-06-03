مياه الشرقية: ترشيد استهلاك المياه في أعمال النظافة وذبح الأضاحي بالعيد

أكد المهندس محمد عبد العزيز رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الشرقية، قيام فريق التوعية بالشركة بإطلاق حملات توعوية ميدانية للمواطنين وأصحاب محال الجزارة بمدينة ههيا لتعريفهم بخطورة إهدار المياه المستخدمة في تنظيف المنازل وغسيل السجاد وتنظيف الذبائح والأضاحي.

وحذر عبدالعزيز من خطورة إلقاء مخلفات الذبح بشبكات الصرف الصحي والذي يؤدي إلى انسدادها وحدوث أعطال بها مما يضطر الشركة إلى قطع المياه عن المنازل للتعامل مع إصلاح تلك الأعطال وإفساد فرحة المواطنين بالعيد.

وأضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي والصرف الصحى، أن الحملات التوعوية تضمنت توزيع مطبوعات ومطويات توعوية تحمل عددا من الرسائل الإرشادية مؤكدا أن الحفاظ على المياه واجب وطني ومسؤولية كبيرة تقع على عاتق الجميع

وقال إن الشركة تبذل جهودًا كبيرة لإيصال كوب ماء نظيف لكل منزل، مناشدًا المواطنين بضرورة التخلص الآمن من مخلفات الذبح بتجميعها في أكياس سميكة وإلقائها بالأماكن المخصصة لذلك حفاظًا على البيئة شبكات الصرف الصحي بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

ترشيد استهلاك المياه

وبدوره، أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية على ضرورة توعية المواطنين بأهمية الحفاظ على البيئة من التلوث وتعريفهم بالمسؤولية المجتمعية تجاه ترشيد استهلاك المياه من خلال نشر ثقافة الحد من الإسراف.

يحدث ذلك في ظل ارتفاع النمو السكاني وثبات حصة مصر السنوية من مياه نهر النيل وكذلك السعي إلى القضاء على ظاهرة إلقاء المخلفات بشبكات الصرف الصحي والذي يكبد الدولة خسائر كبيرة.

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