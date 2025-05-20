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محافظات

قافلة مائية مجانية لأهالي قرية كفر المنشية بالشرقية

قافلة مائيةمجانية
قافلة مائيةمجانية شاملة بمنشأة أبوعمر

أكد المهندس محمد عبد العزيز رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الشرقية أنه تنفيذًا للمبادرة الرئاسية بداية نظمت الإدارة العامة للتوعية والمشاركة المجتمعية بالشركة،  قافلة مائية للأهالي بقرية كفر المنشية التابعة لرئاسة مدينة منشأة أبو عمر، وذلك على مدار 3 أيام متتالية. 

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ندوات توعوية وورش عمل لتعليم السباكة 

أوضح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي أن القافلة المائية تضمنت تنفيذ ندوات توعوية وورش عمل لتعليم مبادئ السباكة الخفيفة للأهالي وذلك بمركز الشباب والوحدتين المحلية والصحية ومساجد القرية بجانب شرح جزء نظري عن محطات مياه الشرب داخل المحافظة بالإضافة إلى تواجد سيارة خدمة العملاء لتقديم عدد من الخدمات الخاصة بالشركة للأهالي وكبار السن وذوي القدرات والهمم.

إجراء أعمال تطهير الخزانات وغسل الشبكات 

وأضاف أن فعاليات القافلة تضمنت إجراء أعمال تطهير الخزانات وتقديم خدمات الكسح وغسل الشبكات وصيانة غرف ومطابق الصرف الصحي ورفع عينات مياه عشوائية لتحليلها والتأكد من جودة مياه الشرب وكذلك رصد الوصلات المخالفة والتراكمات بالعدادات مع حصر شكاوى العملاء واستفساراتهم لسرعة حلها وإيجاد حلول عاجلة لها بما يضمن تقديم خدمات مميزة لهم.

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توجيهات محافظ الشرقية 

وبدوره أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية على الدور الهام لشركة مياه الشرب والصرف الصحي في تنفيذ المشروعات التنموية بنطاق المحافظة والقيام بأعمال الصيانة لخطوط وشبكات المياه والصرف وإطلاقها خدمات جديدة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوصيل كوب ماء نظيف لهم، وكذلك إطلاق حملات توعوية للمواطنين بمختلف المراكز والمدن والأحياء لتعريفهم بأهمية الحفاظ على البيئة من التلوث ومخاطر الإسراف في المياه.

 

 

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النهندس محمد عبدالعزيز رئيس شركة مياه الشرب الصرف الصحي محافظة الشرقية الادارة العامة للتوعية المشاركة المجتمعية تنظيم قافلة مائية

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