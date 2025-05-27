الثلاثاء 27 مايو 2025
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شركة مياه الشرب بالشرقية تطلق حملات لتوعية المواطنين

شركة مياه الشرب بالشرقية
شركة مياه الشرب بالشرقية تطلق حملات لتوعية المواطنين

أكد المهندس محمد عبد العزيز رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الشرقية قيام فريق التوعية بالشركة بـ إطلاق حملات توعوية ميدانية لتعريف المواطنين وأصحاب محال الجزارة بمدينة الزقازيق بخطورة إهدار المياه المستخدمة في تنظيف المنازل وغسيل السجاد وتنظيف الذبائح والأضاحي.

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توزيع مطبوعات ومطويات توعوية 

وكذلك التوعية بـ خطورة إلقاء مخلفات الذبح بشبكات الصرف الصحي والذي يؤدي إلى انسدادها وحدوث أعطال بها مما يضطر الشركة إلى قطع المياه عن المنازل للتعامل مع إصلاح تلك الأعطال وإفساد فرحة المواطنين بالعيد.

وتضمنت حملات التوعوية توزيع مطبوعات ومطويات توعوية تحمل عدد من الرسائل الإرشادية.

إيصال كوب ماء نظيف لكل منزل 

وقال رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي: إن الحفاظ على المياه واجب وطني ومسؤولية كبيرة تقع على عاتق الجميع لافتًا إلى أن الشركة تبذل جهودًا كبيرة لإيصال كوب ماء نظيف لكل منزل، مناشدًا المواطنين بضرورة التخلص الآمن من مخلفات الذبح بتجميعها في أكياس سميكة وإلقائها بالأماكن المخصصة لذلك حفاظًا على البيئة والبنية التحتية لشبكات الصرف الصحي بنطاق المحافظة.

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محافظ الشرقية 

وبدوره أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية على ضرورة توعية المواطنين بأهمية الحفاظ على البيئة من التلوث وتعريفهم بالمسؤولية المجتمعية تجاه ترشيد استهلاك المياه من خلال نشر ثقافة الحد من الإسراف وذلك في ظل ارتفاع النمو السكاني وثبات حصة مصر السنوية من مياه نهر النيل وكذلك السعي إلى القضاء على ظاهرة إلقاء المخلفات بشبكات الصرف الصحي والذي يكبد الدولة خسائر كبيرة.

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المهندس محمد عبدالعزيز رئيس شركة مياه الشرب الصرف الصحي محافظة الشرقية مدينة الزقازيق تنظيف الذبائح والاضاحى خطورة اهدار المياه

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