مياه الشرقية: تنظيم القوافل المائية المجانية بمركز أولاد صقر

أكد المهندس محمد عبد العزيز رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الشرقية أنه تنفيذًا للمبادرة الرئاسية بداية قامت الإدارة العامة للتوعية والمشاركة المجتمعية بالشركة بتنظيم قافلة مائية للأهالي بقرية تلراك التابعة لرئاسة مركز ومدينة أولاد صقر.

أهمية الحفاظ على البيئة وعدم إهدار المياه

وقالت الدكتورة أسماء عبد العظيم المتحدث الرسمى عن محافظة الشرقية إن ذلك تم على مدار 3 أيام متتالية لتوعيتهم بخطورة إهدار المياه وأهمية الحفاظ على البيئة، وكذلك تعريفهم بالمبادرة الرئاسية " حياة كريمة " وأهمية المشروعات القومية الجاري تنفيذها بقطاعي مياه الشرب والصرف الصحي وضرورة الحفاظ عليها،

تم توزيع مطبوعات ومطويات توعوية

وأوضح رئيس شركة المياة والصرف الصحى بمحافظة الشرقية أنه تم توزيع مطبوعات ومطويات توعوية تحمل عدد من الرسائل الإرشادية بالإضافة لتنظيم دوري كرة قدم مصغر بمركز شباب القرية.

ندوات توعوية وورش عمل

أضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي أن القافلة المائية تضمنت تنفيذ ندوات توعوية وورش عمل لتعليم مبادئ السباكة الخفيفة للأهالي بمركز الشباب والوحدتين المحلية والصحية ومساجد القرية بجانب شرح جزء نظري عن محطات مياه الشرب داخل المحافظة،

تقديم عدد من الخدمات الخاصة بالشركة للاهالى

بالإضافة إلى تواجد سيارة خدمة العملاء لتقديم عدد من الخدمات الخاصة بالشركة للأهالي وكبار السن وذوي القدرات والهمم بجانب تطهير الخزانات وتقديم خدمات الكسح وغسيل الشبكات ورفع عينات مياه عشوائية لتحليلها والتأكد من جودة مياه الشرب وكذلك رصد الوصلات المخالفة والتراكمات بالعدادات مع حصر شكاوى العملاء واستفساراتهم لسرعة حلها وإيجاد حلول عاجلة لها.

المهندس محافظ الشرقية

بدوره، أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية على الدور الهام لشركة مياه الشرب والصرف الصحي في تنفيذ المشروعات التنموية بنطاق المحافظة والقيام بأعمال الصيانة لخطوط وشبكات المياه والصرف وإطلاقها خدمات جديدة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوصيل كوب ماء نظيف لهم، وكذلك إطلاق حملات توعوية للمواطنين بمختلف المراكز والمدن والأحياء لتعريفهم بأهمية الحفاظ على البيئة من التلوث ومخاطر الإسراف في المياه.

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