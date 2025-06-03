لوفتهانزا تمدد تعليق رحلاتها إلى تل أبيب حتى 22 يونيو

أعلنت شركة لوفتهانزا الألمانية للطيران اليوم الثلاثاء أنها مددت تعليق رحلاتها من وإلى تل أبيب حتى 22 يونيو، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

تجدد أعمال العنف والحرب والإبادة في غزة

تُعد لوفتهانزا واحدة من عدد من شركات الطيران العالمي التي أوقفت رحلاتها من وإلى تل أبيب بعد تجدد أعمال العنف والحرب والإبادة في غزة.

وسبق أن إلى "الوضع الحالي".

الخطوط الجوية السويسرية والخطوط الجوية النمساوية

يؤثر هذا القرار على رحلات لوفتهانزا، والخطوط الجوية السويسرية، والخطوط الجوية النمساوية، ويورو وينجز، والخطوط الجوية الإيطالية، وخطوط بروكسل الجوية، ولوفتهانزا كارجو.

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