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خارج الحدود

لوفتهانزا تمدد تعليق رحلاتها إلى إسرائيل حتى 15 يونيو

مطار بن جوريون، فيتو
مطار بن جوريون، فيتو

أعلنت مجموعة لوفتهانزا الألمانية، اليوم الاثنين، عن تمديد تعليق رحلاتها إلى "مطار بن جوريون" في إسرائيل حتى منتصف يونيو المقبل.

لوفتهانزا تمدد تعليق رحلاتها إلى إسرائيل حتى 15 يونيو 

وقالت المجموعة في بيان أنها قررت، بعد تقييم الوضع، تمديد تعليق الرحلات من وإلى تل أبيب حتى 15 يونيو، بدلًا من الموعد السابق في 8 من الشهر نفسه، بحسب موقعها الإلكتروني.

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وتضم مجموعة لوفتهانزا 5 شركات، بينها الخطوط السويسرية والنمساوية.

وعلّقت الشركة رحلاتها إلى إسرائيل بعد سقوط صاروخ يمني في مطار بن جوريون وفشل الدفاعات الجوية في اعتراضه.

ويواصل الحوثيون استهداف مطار بن جوريون الإسرائيلي بالصواريخ البالستية، وذلك في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة.

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إسرائيل مطار بن جوريون الحوثيون مجموعة لوفتهانزا الألمانية

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