الطريق إلى أمريكا.. كل ما تريد معرفته عن كأس العالم للأندية.. مجموعات المونديال ونظام البطولة.. مواعيد مباريات الأهلي.. استبعاد ليون المكسيكي.. ومليار دولار جوائز

تترقب جماهير ومحبي كرة القدم انطلاق بطولة كأس العالم للأندية بمشاركة 32 ناديا والتي تستضيفها أمريكا خلال الفترة من 14 يونيو الجاري حتى 13 يوليو المقبل.

اندية كاس العالم للاندية

وتشهد بطولة كأس العالم للأندية مشاركة 32 ناديًا تم تقسيمها على النحو التالي: 12 ناديًا من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، بالإضافة إلى أربعة أندية من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ومثلها لكل من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم واتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم بالإضافة إلى ستة أندية من اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم وفريق من اتحاد أوقيانوسيا لكرة القدم وفريق من الدولة المستضيفة للبطولة.

ويتم تقسيم الفرق في مونديال الاندية إلى 8 مجموعات تضم كل منها 4 فرق، على أن يتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى دور الـ 16، حيث ستُلعب المباريات بنظام الإقصاء المباشر حتى النهائي.

مجموعات كأس العالم للأندية 2025



المجموعة الأولى: بالميراس البرازيلي، بورتو البرتغالي، الأهلي المصري، إنتر ميامي الأمريكي.

المجموعة الثانية: باريس سان جيرمان الفرنسي، أتلتيكو مدريد الإسباني، بوتافوجو البرازيلي، سياتل ساوندرز الأمريكي.

المجموعة الثالثة: بايرن ميونخ الألماني، أوكلاند سيتي النيوزيلندي، بوكا جونيورز الأرجنتيني، بنفيكا البرتغالي.

المجموعة الرابعة: فلامنجو البرازيلي، الترجي التونسي، تشيلسي الإنجليزي، لوس أنجلوس إف سي الأمريكي.

المجموعة الخامسة: ريفر بليت الأرجنتيني، أوراوا ريد دياموندز الياباني، مونتيري المكسيكي، إنتر الإيطالي.

المجموعة السادسة: فلومينينسي البرازيلي، بوروسيا دورتموند الألماني، أولسان هيونداي الكوري الجنوبي، ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي.

المجموعة السابعة: مانشستر سيتي الإنجليزي، الوداد البيضاوي المغربي، العين الإماراتي، يوفنتوس الإيطالي.

المجموعة الثامنة: ريال مدريد الإسباني، الهلال السعودي، باتشوكا المكسيكي، سالزبورج النمساوي.



استبعاد ليون المكسيكي

حسم فريق لوس أنجلوس إف سي الأمريكي البطاقة الأخيرة المؤهلة إلى بطولة كأس العالم للأندية 2025، بعدما حقق فوزًا مهما على كلوب أمريكا المكسيكي بنتيجة 2-1، في اللقاء الفاصل الذي أقيم فجر الأحد.

وأقيمت تلك المباراة بعد قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" باستبعاد ليون المكسيكي من المشاركة نظرًا لامتلاك نفس المجموعة المالكة لنادي باتشوكا أحد الفرق المشاركة في البطولة وهو ما فتح الباب أمام إقامة ملحق فاصل لتحديد المتأهل الأخير.

أيدت محكمة التحكيم الرياضي "تاس" قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) باستبعاد نادي ليون المكسيكي من المشاركة في كأس العالم للأندية 2025 بعد النظر في دعويين قضائيتين متعلقتين بالمقعد الشاغر في البطولة.

وجاء الحكم لصالح "فيفا" في كلتا القضيتين ليغلق الباب نهائيًا أمام مشاركة ليون في الحدث العالمي التزامًا بلوائح البطولة التي تمنع مشاركة ناديين مملوكين لنفس الجهة في البطولة نفسها.

وكانت مجموعة "باتشوكا" المالكة لناديي ليون وباتشوكا قد اضطرت إلى سحب أحد الناديين ما دفع "فيفا" إلى استبعاد ليون رسميًا، تطبيقًا للوائح المعمول بها وبذلك خسر النادي المكسيكي فرصته في الظهور بالبطولة العالمية رغم محاولاته القانونية للطعن في القرار.

جوائز كأس العالم للأندية



تم تخصيص جائزة إجمالية قدرها مليار دولار أمريكي للأندية الـ 32 المشارِكة

-475 مليون دولار أمريكي سيتم توزيعها بناء على أداء الفرق في البطولة.

-525 مليون دولار أمريكي توزع على الأندية للمشارَكة.

-يحصل كل ناد من أوروبا على مبلغ يتراوح بين 12.81 و38.19 مليون دولار يتم تحديده من خلال تصنيف يعتمد على معايير رياضية وتجاري وفقًا لترتيبها من 1 إلى 12.

-يحصل النادي القادم من أمريكا الجنوبية على 15.21 مليون دولار.

-9.55 مليون دولار لكل ناد من أفريقيا.

-9.55 مليون دولار لكل نادي من أندية آسيا وأمريكا الشمالية والوسطى.

-أندية أوقيانوسيا تحصل على 3.58 مليون دولار.

250 مليون دولار أمريكي للتضامن مع كرة القدم للأندية ستفيد منه كرة القدم في شتى أنحاء العالم.

- 2 مليون دولار عن كل انتصار في دور المجموعات.

- 1 مليون دولار للتعادل في دور المجموعات.

قيمة المكافآت الأدوار الإقصائية من كأس العالم للأندية



- 7.5 مليون دولار للتأهل إلى دور الـ16.



- 13.125 مليون دولار للتأهل إلى دور ربع النهائي.



- 21 مليون دولار للتأهل إلى دور نصف النهائي.



- 30 مليون دولار للوصول إلى النهائي.



- 40 مليون دولار لمن يحرز لقب البطولة.

ويصل إجمالي ما يحصل عليه الفريق الفائز بالبطولة لـ 125 مليون دولار.

بداية مشوار الأهلي بكأس العالم للأندية

يفتتح فريق الأهلي مشاركته فى كأس العالم للأندية 2025 بمواجهة إنتر ميامي الأمريكي بقيادة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي صاحب الأرض والجمهور ثم بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي ضمن منافسات دور المجموعات.





موعد مباراة الأهلي وإنتر ميامى الامريكى فى كأس العالم للأندية



مباراة الافتتاح لكأس العالم للأندية 2025 بين الأهلي وإنتر ميامي على ملعب هارد روك والذى يتسع لـ64 ألف مشجع تقام فى الساعة 8:00 مساء 14 يونيو الجاري بتوقيت الولايات المتحدة، الرابعة فجر 15 يونيو بتوقيت القاهرة.

مواعيد مباريات الأهلي فى كأس العالم للأندية



الأهلي ضد إنتر ميامي- الأحد 15 يونيو(3 فجرا بتوقيت القاهرة) - ملعب هارد روك في ميامي.

الأهلي ضد بالميراس - الخميس 19 يونيو (7 مساءا بتوقيت القاهرة) - ملعب ميت لايف في نيو يورك.

الأهلي ضد بورتو- الثلاثاء 24 يونيو (4 صباحا بتوقيت القاهرة) - ملعب ميت لايف في نيو يورك.



موعد سفر الأهلي إلى أمريكا

ويستعد النادي الأهلي للسفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية غدا الأربعاء 4 يونيو الجاري لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية بعد التتويج ببطولة الدوري المصري.

يخوض الأهلي مباراة باتشوكا الودية يوم 8 يونيو الجاري، استعدادًا للمشاركة في كأس العالم للأندية التى سيخوض فيها بطل مصر ارتباطات قوية للغاية، حيث تقام المباراة في الثانية عشرة منتصف ليل يوم 8 يونيو الجاري بولاية ميامي.

الأغلى في كأس العالم للأندية

يجمع كأس العالم للأندية 2025 أغلى لاعبي كرة القدم في الدوريات الكبرى.

يتصدر البرازيلي فينيسيوس جونيور قائمة اللاعبين الأغلى في كأس العالم للأندية 2025 بقيمة تسويقية تصل إلى 200 مليون يورو.

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