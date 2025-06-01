الأحد 01 يونيو 2025
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رياضة

العين الإماراتي يتعاقد مع مدافع سلوفيني قبل كأس العالم للأندية

مارسيل راتنيك، فيتو
مارسيل راتنيك، فيتو

أعلن نادي العين الإماراتي، اليوم الأحد، عن تعاقده رسميا مع المدافع السلوفيني مارسيل راتنيك، ليواصل الفريق تعزيز صفوفه قبل خوض كأس العالم للأندية.

العين الإماراتي يضم راتنيك 4 مواسم 

وقال النادي عبر حسابه على منصة "إكس": "العين يتعاقد مع المدافع السلوفيني مارسيل راتنيك لمدة أربعة مواسم".

ولم يعلن العين عن التفاصيل المالية للتعاقد مع راتنيك (21 عامًا) القادم من صفوف أولمبيا يوبيانا السلوفيني.

وقال راتنيك في مقطع فيديو نشره العين: "أعتقد أن هذا التحدي الأكبر في مسيرتي؛ لأنها المرة الأولى التي أخرج فيها من بلادي للعب كرة القدم".

وأضاف: "إنه شرف كبير لي أن أرتدي قميص هذا النادي، وسأبذل قصارى جهدي دائمًا من أجل تحقيق أهدافنا".

ويأتي التعاقد مع راتنيك في إطار سعي العين لتعزيز صفوفه قبل كأس العالم للأندية، بعد أن تعاقد أمس السبت مع الحارس البرتغالي الدولي روي باتريسيو والمدافع المغربي يحيى بن خالق.

مجموعة العين الإماراتي في كأس العالم للأندية 

ويستعد العين، الذي أنهى الموسم المنصرم في دوري المحترفين الإماراتي بالمركز الخامس، للمشاركة في كأس العالم للأندية الموسعة التي تضم 32 فريقًا في الفترة من 14 يونيو إلى 13 يوليو في الولايات المتحدة.

ويلعب فريق المدرب الصربي فلاديمير إيفيتش في المجموعة السابعة، وسيستهل مشواره بمواجهة يوفنتوس الإيطالي في 18 يونيو، قبل اللعب أمام مانشستر سيتي الإنجليزي، ثم الوداد المغربي.

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