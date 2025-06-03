أكبر عملية هروب في التاريخ، فيديو يكشف تفاصيل فرار سجناء بعد زلزال بباكستان

هرب 213 سجينا من سجن مالير في مدينة كراتشي الباكستانية، ليل الإثنين، في حادثة غير مسبوقة، وقعت عقب سلسلة من الهزات الأرضية الخفيفة التي ضربت المنطقة.

فرصة لهروب السجناء

وأوضح المفتش العام لشرطة إقليم السند، غلام نبي ميمون، أن إدارة السجن أخرجت نحو ألفي سجين من زنازينهم لإجراء تعداد بعد الزلزال، مما أتاح الفرصة لهروب السجناء، حسب صحيفة "داون" الباكستانية.

Prison break in Karachi Pakistan, 250 to 300 Inmates have fled from Jail. They were seen on the street and there was firing later on. pic.twitter.com/QUyHbS2kCO — Vikrant (@Vikspeaks1) June 3, 2025

ونقلت الصحيفة عن ميمون قوله إن معظم الفارين كانوا من مدمني المخدرات، الذين استغلوا حالة الفوضى للفرار.

وأطلقت قوات الأمن النار في الهواء بكثافة لمحاولة السيطرة على الوضع، مما أسفر عن مقتل سجين وإصابة أربعة آخرين، بالإضافة إلى إصابة اثنين من رجال الشرطة.

إعادة القبض على 78 من الفارين

وحتى صباح الثلاثاء، تمكنت السلطات من إعادة القبض على 78 من الفارين، بينما لا يزال 135 سجينا طلقاء، بحسب الصحيفة التي أشارت إلى أنه تم تشكيل فرق خاصة لملاحقة الهاربين، وأُعيد أحدهم إلى السجن بمساعدة والدته.

تحديد أسباب الحادث ومحاسبة المسؤولين

وأعلنت حكومة إقليم السند عن تشكيل لجنة تحقيق لتحديد أسباب الحادث ومحاسبة المسؤولين عن أي تقصير.

وفي تصريح نقلته وسائل إعلام، قال ضياء الحسن لانجار، وزير الشؤون القانونية بإقليم السند إن هذه الواقعة هي "واحدة من أكبر عمليات الهروب في تاريخ باكستان".

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