أوقفوا مصائد الموت، 300 شخصية بارزة في غزة توجه نداء للأمم المتحدة

أفادت تقارير إخبارية بوجود عريضة موقعة من 300 شخصية مجتمعية بارزة في غزة تطالب فيها بوقف فوري ونهائي لنشاط نقاط توزيع المساعدات التي تُشرف عليها قوات الاحتلال والمنظمات الأمريكية.

وتتضمن تفاصيل العريضة توجيه نداءً إنسانيًا عاجلًا إلى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، تطالب فيه بوقف فوري ونهائي لنشاط نقاط توزيع المساعدات التي تُشرف عليها قوات الاحتلال والمنظمات الأمريكية، لا سيما في جنوب القطاع.

كما تؤكد أن هذه النقاط تحوّلت إلى "مصائد موت وإذلال جماعي" للفلسطينيين الجوعى.

ودعت برنامج الغذاء العالمي ووكالة الأونروا لتحمّل مسؤولياتهم والتدخل الفوري لوقف المجازر المتكررة قرب تلك النقاط، وآخرها جريمة إطلاق النار المباشر على المدنيين فجر اليوم في محافظة رفح، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والمصابين.

كما تؤكد أن آلية التوزيع الأمريكية تتم إدارتها بأسلوب عسكري يعتمد على القمع والفوضى والتجويع المتعمد.

وحذرت من استمرار هذا النمط الذي يُحوّل العمل الإغاثي إلى أداة للإذلال والإعدام الجماعي، بدلًا من كونه وسيلة لإنقاذ الأرواح.

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