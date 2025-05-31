السبت 31 مايو 2025
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أخبار مصر

اليوم، انطلاق ماراثون امتحانات الشهادة الإعدادية 2025

طلاب، فيتو
طلاب، فيتو

تنطلق اليوم السبت 31 مايو 2025 امتحانات نهاية العام الدراسي لطلاب الشهادة الإعدادية في جميع محافظات الجمهورية، ويخوضها قرابة مليون و200 ألف طالب وطالبة، وسط استعدادات مكثفة من وزارة التربية والتعليم ومديرياتها التعليمية.

وتُعقد امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الثاني هذا العام بنظام البوكليت، والذي يعتمد على نماذج امتحانية مختلفة في ترتيب الأسئلة داخل الورقة الواحدة، مع توحيد عدد الأسئلة ومواصفات الورقة الامتحانية على مستوى كل محافظة، بما يضمن العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب.

 

 وأكدت وزارة التربية والتعليم أن أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 خالية تمامًا من أي توجهات سياسية أو دينية أو خلافية، ومطابقة لمناهج ومقررات الوزارة، وتهدف إلى قياس مهارات الفهم والتحليل، وليس الحفظ فقط كما راعت أسئلة الامتحانات التدرج في مستوى الصعوبة، واهتمت بقياس المستويات العقلية المختلفة ونواتج التعلم.

 

 وتُعقد الامتحانات بصورة منفصلة لكل مادة وليست مجمعة، وتتولى كل مديرية تعليمية مسؤولية إعداد الجداول والأسئلة وتشكيل الكنترولات المحلية، بما يتناسب مع عدد الإدارات التعليمية التابعة لها.

ويُحاسب الطلاب على درجات الفصلين الدراسيين معًا، حيث تُضاف درجات الترم الأول إلى درجات الترم الثاني لتحديد المجموع النهائي.

 

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2025

ومن المقرر أن تستمر الامتحانات حتى يوم الثلاثاء 4 يونيو 2025، على أن تبدأ أعمال التصحيح ورصد الدرجات فور انتهائها، تمهيدًا لاعتماد النتيجة من قبل السادة المحافظين.

وتحرص «فيتو» على نشر نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 فور اعتمادها في جميع المحافظات، حيث تعد هذه المرحلة نهاية التعليم الأساسي وبداية طريق الطلاب نحو التعليم الثانوي العام أو الفني.

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