إخماد حريق سيارة وقود وإنقاذ محطة بنزين من كارثة محققة بالشرقية (فيديو وصور)

نجحت قوات الحماية المدنية بمحافظة الشرقية، مساء اليوم، في السيطرة على حريق هائل اندلع في سيارة نقل محملة بالوقود، وذلك قبل لحظات من شروعها في تفريغ حمولتها أمام محطة بنزين بمنطقة المجاورة 68 بمدينة العاشر من رمضان، دون تسجيل أي إصابات بشرية حتى الآن.

حريق هائل جراء انفجار تانك بنزين بمحطة وقود في العاشر من رمضان

وكانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت بلاغًا يفيد بتصاعد ألسنة النيران من سيارة لنقل المواد البترولية، ما تسبب في حالة من الهلع بين الأهالي والمتواجدين في محيط المحطة.

السيطرة على حريق سيارة وقود قبل تفريغها وإنقاذ محطة بنزين من كارثة محققة بالشرقية،فيتو

وعلى الفور، تحركت قوات الحماية المدنية إلى مكان الواقعة، مدعومة بعدد من سيارات الإطفاء، وتم فرض كردون أمني لمنع انتشار الحريق إلى المحطة أو إلى المنشآت السكنية المجاورة.

وبفضل سرعة التدخل تمكن رجال الإطفاء من احتواء النيران ومنع امتدادها، مما حال دون وقوع انفجار مدمر كان من شأنه أن يؤدي إلى كارثة كبرى، خاصة أن السيارة كانت لا تزال مشحونة بكميات كبيرة من الوقود.

السيطرة على حريق سيارة وقود قبل تفريغها وإنقاذ محطة بنزين من كارثة محققة بالشرقية،فيتو1

ويجري في الوقت الراهن فحص السيارة ومكان الحادث للوقوف على أسباب الحريق، كما تم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار الجهات المختصة.

8 أسباب وراء اندلاع الحرائق.. و7 خطوات تمنع حدوثها

وكشف مصدر مسئول لـ"فيتو" أن هناك 8 أسباب رئيسية لاندلاع الحرائق وفقًا لتقارير فنية أعدها بعد إجراء معاينات وتحقيقات موسعة، موضحًا بأن هناك 7 إجراءات وقائية تحد من الحرائق.

أسباب الحرائق

1- التدخين بالمنزل وخاصة بغرف النوم.

2- ترك الأجهزة الكهربائية تعمل أثناء التواجد خارج المنزل.

3- التوصيلات الكهربائية العشوائية.

4- استخدام مفاتيح كهربائية رديئة الصنع.

5- عدم غلق محابس الغاز والأسطوانات.

6- ترك الطعام على المواقد دون الانتباه له.

7- استخدام الأجهزة الكهربائية غير المطابقة للمواصفات.

8- ترك المدافئ موقدة أثناء النوم.

السيطرة على حريق سيارة وقود قبل تفريغها وإنقاذ محطة بنزين من كارثة محققة بالشرقية،فيتو

إجراءات وقائية

1- عدم ترك المواد القابلة للاشتعال في متناول الأطفال.

2- إجراءات الصيانة الدورية على الأجهزة الكهربائية.

3- غلق الأجهزة الكهربائية غير المستخدمة عند الخروج من المنزل.

4- استخدام الأجهزة والموصلات والمفاتيح الكهربائية المطابقة للمواصفات.

5- توفير جهاز إطفاء حريق مطفأة حريق بالمنزل.

6- توفير تهوية مناسبة لمنع تراكم الأدخنة.

7- تجنب التدخين بالمنزل

إرشادات إدارة الحماية المدنية

وتقول إدارة الحماية المدنية: إن الحرائق تتزايد لوجود مجموعة من الأخطاء التي يرتكبها قاطني الشقق والعقارات السكنية، تؤدي إلى اندلاع الحرائق، منها عدم وجود فتحات تهوية سواء في الشقق أو داخل المخازن التي تحتوي على مواد قابلة للاشتعال.

السيطرة على حريق سيارة وقود قبل تفريغها وإنقاذ محطة بنزين من كارثة محققة بالشرقية،فيتو

وتشدد الإدارة على عدم استعمال أسلاك كهربائية مقلدة لا تتحمل الضغوط وتؤدي لنشوب حرائق بسبب الماس الكهربائي، بالإضافة إلى الأحمال الزائدة، بسبب تشغيل الأجهزة الكهربائية، وتخزين مواد سريعة الاشتعال بجوار مصدر حراري.

السيطرة على حريق سيارة وقود قبل تفريغها وإنقاذ محطة بنزين من كارثة محققة بالشرقية،فيتو

وتشير الإدارة إلى أن هناك أخطاء متكررة للحرائق منها كثرة اللجوء لوصلات الكهرباء العشوائية التي تؤدي للحرائق، والتدخين عند الشعور بالنعاس وعدم التأكد من إطفاء السيجارة، وترك الشموع أو أعواد الكبريت فى متناول الأطفال، واستخدم الماء في حرائق الزيت المشتعلة، واستخدام أعواد الكبريت لاختبار تسرب الغاز، والأفضل استبداله بالصابون.

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