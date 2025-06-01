اللقطات الأولى لاحتراق سيارة وقود أمام محطة بنزين في العاشر من رمضان

شهدت مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية احتراق سيارة نقل محملة بالوقود، وذلك قبل تفريغ حمولتها أمام إحدى محطات الوقود بالمجاورة 68 دون وقوع أي إصابات بشرية.

غرفة عمليات الحماية المدنية بمحافظة الشرقية

وكانت غرفة عمليات الحماية المدنية بمحافظة الشرقية قد تلقت بلاغًا يفيد باندلاع النيران في سيارة تحمل مواد بترولية أثناء توقفها أمام محطة وقود استعدادًا لتفريغ الحمولة. وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث، مدعومة بعدد من سيارات الإطفاء، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمنع امتداد ألسنة اللهب إلى المناطق المجاورة.

احتراق سيارة محملة بالوقود قبل تفريغ الحمولة أمام محطة بنزين العاشر،فيتو

وتواصل فرق الإطفاء جهودها للسيطرة الكاملة على الحريق، في الوقت الذي تم فيه تحرير محضر بالواقعة، وإخطار الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفتح تحقيق للوقوف على أسباب اندلاع الحريق.

احتراق سيارة محملة بالوقود قبل تفريغ الحمولة أمام محطة بنزين العاشر،فيتو

8 أسباب وراء اندلاع الحرائق.. و7 خطوات تمنع حدوثها

وكشف مصدر مسئول لـ"فيتو" أن هناك 8 أسباب رئيسية لاندلاع الحرائق وفقًا لتقارير فنية أعدها بعد إجراء معاينات وتحقيقات موسعة، موضحًا بأن هناك 7 إجراءات وقائية تحد من الحرائق.

أسباب الحرائق

1- التدخين بالمنزل وخاصة بغرف النوم.

2- ترك الأجهزة الكهربائية تعمل أثناء التواجد خارج المنزل.

3- التوصيلات الكهربائية العشوائية.

4- استخدام مفاتيح كهربائية رديئة الصنع.

5- عدم غلق محابس الغاز والأسطوانات.

6- ترك الطعام على المواقد دون الانتباه له.

7- استخدام الأجهزة الكهربائية غير المطابقة للمواصفات.

8- ترك المدافئ موقدة أثناء النوم.

احتراق سيارة محملة بالوقود قبل تفريغ الحمولة أمام محطة بنزين العاشر،فيتو2

إجراءات وقائية

1- عدم ترك المواد القابلة للاشتعال في متناول الأطفال.

2- إجراءات الصيانة الدورية على الأجهزة الكهربائية.

3- غلق الأجهزة الكهربائية غير المستخدمة عند الخروج من المنزل.

4- استخدام الأجهزة والموصلات والمفاتيح الكهربائية المطابقة للمواصفات.

5- توفير جهاز إطفاء حريق مطفأة حريق بالمنزل.

6- توفير تهوية مناسبة لمنع تراكم الأدخنة.

7- تجنب التدخين بالمنزل

احتراق سيارة محملة بالوقود قبل تفريغ الحمولة أمام محطة بنزين العاشر،فيتو

إرشادات الحماية المدنية

وتقول إدارة الحماية المدنية: إن الحرائق تتزايد لوجود مجموعة من الأخطاء التي يرتكبها قاطني الشقق والعقارات السكنية، تؤدي إلى اندلاع الحرائق، منها عدم وجود فتحات تهوية سواء في الشقق أو داخل المخازن التي تحتوي على مواد قابلة للاشتعال.

وتشدد الإدارة على عدم استعمال أسلاك كهربائية مقلدة لا تتحمل الضغوط وتؤدي لنشوب حرائق بسبب الماس الكهربائي، بالإضافة إلى الأحمال الزائدة، بسبب تشغيل الأجهزة الكهربائية، وتخزين مواد سريعة الاشتعال بجوار مصدر حراري.

وتشير الإدارة إلى أن هناك أخطاء متكررة للحرائق منها كثرة اللجوء لوصلات الكهرباء العشوائية التي تؤدي للحرائق، والتدخين عند الشعور بالنعاس وعدم التأكد من إطفاء السيجارة، وترك الشموع أو أعواد الكبريت فى متناول الأطفال، واستخدم الماء فى حرائق الزيت المشتعلة، واستخدام أعواد الكبريت لاختبار تسرب الغاز، والأفضل استبداله بالصابون.

وحول إجراءات الوقاية من الحرائق فتكون عن طريق: التفتيش والفحص الدوري على أماكن العمل وإذ يعتبر التفتيش بطريقة دورية على مواقع العمل حتى وإن كانت مصممة ضد الحرائق والوقاية منها من أهم الإجراءات الوقائية ضد الحرائق ووضع نظام أمان بالمبنى وذلك كتركيب عدد من طفايات الحريق بأكثر من مكان بالمبنى ووضع إرشادات للسلامة الأمنية والالتزام بها للحد من خطر نشوب الحرائق.

ويتم تركيب نظام الإنذار الأتوماتيكي أو التلقائي في المباني وتستخدم أنظمة الإنذار الأتوماتيكية في الأماكن والقاعات التي تتزايد احتمالات حدوث الحرائق بها وما قد تنجم عنه من خسائر.

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