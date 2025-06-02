إشادات واسعة بدكتورة جامعية بعد حملها لرضيعة طالبة خلال الامتحان بتربية بورسعيد

أشاد رواد التواصل الاجتماعي الفيس بوك على صفحات بورسعيد بموقف إنساني لإحدى أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية جامعة بورسعيد، بعدما حملت طفلة رضيعة لطالبة كانت تؤدي الامتحان، حيث لاحظت الدكتورة خلال مراقبتها للجان الامتحانات أن الطالبة لا تستطيع التركيز في الحل بسبب رضيعتها.

دكتورة جامعية بتربية بورسعيد تحمل رضيعة طالبة خلال الامتحان، فيتو

الإنسانية في أبهى صورها

وبمجرد انتشار صور الأستاذة الجامعية وهى تحمل الطفلة، انهالت على صورها التعليقات الإيجابية من المتابعين قائلين " الراحمون يرحمهم الله"، مشيدين جميعا بموقف الدكتورة الجامعية الإنساني والتي تبين أنها دكتورة "دينا إبراهيم" وهى مدرس مساعد بكلية التربية جامعة بورسعيد.

دكتورة جامعية بتربية بورسعيد تحمل رضيعة طالبة خلال الامتحان، فيتو

وجاء تصرف الدكتورة دينا بشكل تلقائي وإنساني، بعدما لاحظت تعثّر الطالبة في الكتابة بسبب حملها لرضيعتها، فتقدّمت لحمل الطفلة طوال مدة الامتحان، التي امتدت لساعتين، كي تتيح للأم التركيز الكامل في أداء امتحانها.

إشادات واسعة بموقف الدكتورة الإنساني

وفي تعليق له على الواقعة، كتب الأستاذ الدكتور عباس علام، أستاذ بكلية التربية، عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك": "مهمة المراقب هي حفظ النظام داخل اللجنة، لكن ما قامت به الدكتورة دينا كان أعمق من ذلك، فقد أدّت دورًا مزدوجًا، بحملها للرضيعة وتجوّلها بها داخل اللجنة كي تُهدئ من بكائها وتحافظ على الهدوء، دون أن ترفع صوتها أو تُشعر الطالبة بالحرج".

وأضاف: "المثير للإعجاب أن الطفلة استقرت وبدت عليها السعادة، وهو ما انعكس أيضًا على وجه الدكتورة دينا، التي جسّدت نموذجًا راقيًا للإنسانية والرحمة".

واختتم الدكتور عباس حديثه بقوله: "شكرًا للدكتورة دينا إبراهيم، التي جمعت بين العلم والقيم الإنسانية في أبهى صورها".

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